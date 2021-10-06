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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 6 » 10:11:31

На Житомирщине полиция изъяла у фермера конопли на миллион гривен. ФОТО

Сегодня, 10:11:31 379 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине полиция изъяла у фермера конопли на миллион гривен. ФОТО

 В Житомирской области 47-летний мужчина организовал на территории своего домохозяйства ферму по выращиванию конопли. Растения он собирал, высушивал и готовил к продаже. Об этом "Журналу Житомира" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Во время обысков полицейские обнаружили запрещенные к свободному обороту вещества. Так, на приусадебном участке росли заботливо ухоженные элитные кусты, на чердаке сушились уже сорванная конопля, в подсобных помещениях хранились многочисленные пакеты с измельченным высушенным сырьем, а в специально оборудованных мини-тепличках с освещением набирали силу недавно посеянные растения.
 

"Все зафиксированные обстоятельства свидетельствуют, что к процессу агрономии наркозелья мужчина подошел сознательно и позаботился о надлежащих условиях. Кроме того, были найдены и дозы марихуаны, расфасованные в закладки, а также порошок, внешне - амфетамин", - прокомментировал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП Вадим Савчук.




Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Предварительная квалификация события - ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде заключения на срок от 4 до 8 лет.

Все изъятое, общей стоимостью около миллиона гривен, будет направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.





Фото: ГУНП
Тэги: Конопля, Житомирщина, ферма
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