На Житомирщине полиция изъяла у фермера конопли на миллион гривен. ФОТО

"Все зафиксированные обстоятельства свидетельствуют, что к процессу агрономии наркозелья мужчина подошел сознательно и позаботился о надлежащих условиях. Кроме того, были найдены и дозы марихуаны, расфасованные в закладки, а также порошок, внешне - амфетамин", - прокомментировал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП Вадим Савчук.