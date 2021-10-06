На Житомирщине полиция изъяла у фермера конопли на миллион гривен. ФОТО

В Житомирской области 47-летний мужчина организовал на территории своего домохозяйства ферму по выращиванию конопли. Растения он собирал, высушивал и готовил к продаже. Об этом "Журналу Житомира
" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
Во время обысков полицейские обнаружили запрещенные к свободному обороту вещества. Так, на приусадебном участке росли заботливо ухоженные элитные кусты, на чердаке сушились уже сорванная конопля, в подсобных помещениях хранились многочисленные пакеты с измельченным высушенным сырьем, а в специально оборудованных мини-тепличках с освещением набирали силу недавно посеянные растения.
"Все зафиксированные обстоятельства свидетельствуют, что к процессу агрономии наркозелья мужчина подошел сознательно и позаботился о надлежащих условиях. Кроме того, были найдены и дозы марихуаны, расфасованные в закладки, а также порошок, внешне - амфетамин", - прокомментировал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП Вадим Савчук.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.
Предварительная квалификация события - ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде заключения на срок от 4 до 8 лет.
Все изъятое, общей стоимостью около миллиона гривен, будет направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Фото: ГУНП