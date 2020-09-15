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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 15 » 15:10:30

Житель Житомирщины перевозил в мотоцикле 50 кг конопли и попался на глаза полиции. ФОТО

Сегодня, 15:31:30 769 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины перевозил в мотоцикле 50 кг конопли и попался на глаза полиции. ФОТО

 В селе на Житомирщине полицейские остановили мотоциклиста, который перевозил в мешках 50-килограмм конопли. Инцидент произошел на днях в Андрушевском районе.
 

"В с. Гальчин полицейские заметили мотоцикл, коляска которого была загружена полиэтиленовыми мешками. Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. После непродолжительной погони мотоциклист, 48-летний местный житель, таки остановился", - отмечают правоохранители.


В ходе осмотра транспортного средства полицейские выяснили, что в 6 мешках перевозилась конопля.



Обнаруженное, а это около 50 кг наркосодержащего зелья, полицейские изъяли с последующим направлением на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.

Как пояснил сам мужчина, коноплей он запасся для собственных "хозяйственных" потребностей.



Тэги: Конопля, мотоцикл, Житомирщина
Комментариев: 4
фюрер
1 фюрер (фюрер)   • 17:02:56, Сегодня [Материал]
0

Дичь.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:31:39, Сегодня [Материал]
0

А за что остановили, на каком основании досматривали?
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 18:13:26, Сегодня [Материал]
+1

На2 Ехал без аптечки:)
bda
4 ДДД (bda)   • 21:19:02, Сегодня [Материал]
0

А, чё, ужЕ, собирают урожай? Вроде, рановато ;)
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