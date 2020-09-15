Житель Житомирщины перевозил в мотоцикле 50 кг конопли и попался на глаза полиции. ФОТО

В селе на Житомирщине полицейские остановили мотоциклиста, который перевозил в мешках 50-килограмм конопли. Инцидент произошел на днях в Андрушевском районе.
"В с. Гальчин полицейские заметили мотоцикл, коляска которого была загружена полиэтиленовыми мешками. Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. После непродолжительной погони мотоциклист, 48-летний местный житель, таки остановился", - отмечают правоохранители.
В ходе осмотра транспортного средства полицейские выяснили, что в 6 мешках перевозилась конопля.
Обнаруженное, а это около 50 кг наркосодержащего зелья, полицейские изъяли с последующим направлением на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.
Как пояснил сам мужчина, коноплей он запасся для собственных "хозяйственных" потребностей.