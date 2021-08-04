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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 4 » 14:16:51

Угнал и закопал: в Олевске краденный мотоцикл спрятали в яме. ФОТО

Сегодня, 14:16:51 414 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Угнал и закопал: в Олевске краденный мотоцикл спрятали в яме. ФОТО

 В городе Олевск мужчина угнал мотоцикл и спрятал его в 2-метровой яме, которую выкопал в собственном дворе. Как рассказали в полиции, они впервые столкнулись с таким способом сокрытия похищенного имущества.
 

"3 августа в отделение полиции №2 (г. Олевск) Коростенского РУП обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла Lonkin 250. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью и исчез", - информирует полиция Житомирской области.


Во время первоочередных мероприятий полицейские заподозрили в совершении правонарушения местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. При осмотре по месту жительства 41-летнего мужчины правоохранители и обнаружили угнанный мотоцикл. Он находился в огромной яме и чтобы его изъять, пришлось потрудиться лопатами.
 

"Предварительно, яму глубиной около 2 м мужчина выкопал ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", - комментирует начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.


Предварительная правовая квалификация которой - ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.




 

Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, угон, мотоцикл
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