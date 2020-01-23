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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 23 » 14:49:54

На Житомирщине парень угнал трактор, чтобы доехать на гулянку в соседнее село

Сегодня, 15:07:54 1389 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине парень угнал трактор, чтобы доехать на гулянку в соседнее село

 В Житомирской области 20-летний парень угнал трактор со двора односельчанина, чтобы доехать на гулянку в соседнее село. События разворачивались на днях в селе Кирданы Овручского района.

"Полицейские следственно-оперативной группы работали на месте происшествия. По словам заявителя выяснили, что ночью кто-то, отбив дужку навесного замка, проник в помещение, где хранилось моторизованное транспортное средство, и угнал его", - информирует ГУНП.

Полиция вскоре обнаружила разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. По свидетельствам местных жителей быстро удалось установить личность угонщика.
 

"20-летнего жителя с. Кирданы, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам", - говорят в полиции.


Назад транспортное средство парень не пригнал, потому что он застрял в поле. По действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: трактор, Житомирщина, угон
Комментариев: 6
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 15:17:22, Сегодня
+5

Едем, едем в соседнее село на дискотеку!
Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой.
Едем, едем, с гаража угнав папину "Победу".
Едем, едем в соседнее село на дискотеку!
melan
2 melan (melan)   • 15:30:25, Сегодня
+3

..... грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет....

Погулял.
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:49:26, Сегодня
+2

Обыкновенный идиот!
dodo
4 No Name (dodo)   • 17:25:57, Сегодня
+1

не посадят если приводов не было,дадут условку
Cobalt
5 Cobalt (Cobalt)   • 20:26:14, Сегодня
0

Лиха беда начало.
Marek
6 Стас (Marek)   • 21:42:38, Сегодня
0

В селе так не решают ...8 лет тюрьмы? Владелец трактора, после разговора с участковым, подтвердит, что сам разрешил парню взять трактор, иначе ему надо бежать из села вместе с этим трактором в Белорусь.
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