На Житомирщине парень угнал трактор, чтобы доехать на гулянку в соседнее село

В Житомирской области 20-летний парень угнал трактор со двора односельчанина, чтобы доехать на гулянку в соседнее село. События разворачивались на днях в селе Кирданы Овручского района.
"Полицейские следственно-оперативной группы работали на месте происшествия. По словам заявителя выяснили, что ночью кто-то, отбив дужку навесного замка, проник в помещение, где хранилось моторизованное транспортное средство, и угнал его"
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Полиция вскоре обнаружила разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. По свидетельствам местных жителей быстро удалось установить личность угонщика.
"20-летнего жителя с. Кирданы, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам", - говорят в полиции.
Назад транспортное средство парень не пригнал, потому что он застрял в поле. По действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой.
Едем, едем, с гаража угнав папину "Победу".
Едем, едем в соседнее село на дискотеку!
Погулял.