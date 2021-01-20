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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 20 » 15:21:21

На Житомирщине жестоко избили парня, чтобы он признался в преступлении: вероятно, это сделали полицейские

Сегодня, 15:22:21 249 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине жестоко избили парня, чтобы он признался в преступлении: вероятно, это сделали полицейские

 Офис генерального прокурора открыл дело в отношении возможного избиения полицейскими парня в городе Малин Житомирской области. Дело касается 18-летнего племянника первого секретаря Посольства Украины в Великобритании, которого якобы избили полицейские и потребовали от него признаться в краже автомобиля, передает «Громадське».
 

Что известно об этом деле?


О нем сообщил первый секретарь Посольства Украины в Великобритании Денис Сеник. Он отметил, что дело касается его 18-летнего племянника Арсена.

Сеник сообщил, что во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей — они начали бить их ногами и требовать деньги. Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где автомобиль «Мазда» (Сеник отметил, что в тот день действительно исчез автомобиль «Мазда»). Когда ребята начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием.
 

«Через 5 минут появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли двое полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову», — рассказал Сеник.


Он отметил, что после этого на место происшествия приехал еще один автомобиль полиции. Оттуда вышли двое полицейских, которые без объяснений забрали ребят в местный участок. Там от них требовали признаться в краже автомобиля, а просьбу позвонить родителям отвергали в течение 4 часов. Ребят отпустили только в 2:30 ночи. До утра у Арсена текла кровь из носа, была тошнота и головная боль.

Как рассказал Сеник, на следующий день Арсен с родителями поехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Они повели Арсена на встречу с прокурором, которая постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции. А затем выдала ему незарегистрированную копию протокола, который даже не содержит печати.
 

«О выводах судмедэкспертизы, если ее можно так назвать, учитывая то, как она была "проведена", парню не сообщили. Никаких официальных документов не дали. Результат рентгеновского исследования с подозрением на сломанный нос и сотрясение мозга также не был выдан», — резюмировал Сеник.


20 января сайте ГУ Нацполиции Житомирской области появилось сообщение о служебной проверке по факту возможной причастности правоохранителей к неправомерным действиям.
 

«Утром 14 января в полицию поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем «Мазда-323», который владелец оставил возле железнодорожного переезда между г. Малин и с. Пирожки накануне вечером. Во время первоочередных мероприятий по его розыску уже вечером полицейские обнаружили транспортное средство в лесном массиве вблизи с. Маклаевка. Также неподалеку на дороге находилась группа мужчин, как выяснилось, владелец автомобиля и его знакомые, а также двое юношей, которых они обвиняли в причастности к похищению авто.

Поэтому парней доставили в отделение полиции для проверки всех обстоятельств. После выяснения необходимых сведений их отпустили. Сейчас сотрудники отдела инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУНП проверяют изложенное в социальной сети сообщение о нанесении парням на месте происшествия (на дороге вблизи с. Маклаевка) телесных повреждений другими лицами и якобы полицейскими. Результаты проведенной проверки будут переданы по принадлежности для предоставления объективной правовой оценки и принятия законного решения в территориальное управление Государственного бюро расследований», - отмечают в ГУНП.


 
Тэги: Житомирщина, полиция, избиение, угон
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:34:00, Сегодня [Материал]
0

давно было... пригласили свидетелем в полицию, когда начал говорить что я проходил рядом, и не видел момент кражи (пару минут разминулся)... начали угрожать и т.д. вроде все обошлось, но в ментовку не нагой, у бандиты в форме всегда были и ими и остались.
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