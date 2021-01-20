На Житомирщине жестоко избили парня, чтобы он признался в преступлении: вероятно, это сделали полицейские

Офис генерального прокурора открыл дело в отношении возможного избиения полицейскими парня в городе Малин Житомирской области. Дело касается 18-летнего племянника первого секретаря Посольства Украины в Великобритании, которого якобы избили полицейские и потребовали от него признаться в краже автомобиля, передает «Громадське
».
Что известно об этом деле?
О нем сообщил первый секретарь Посольства Украины в Великобритании Денис Сеник
. Он отметил, что дело касается его 18-летнего племянника Арсена.
Сеник сообщил, что во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей — они начали бить их ногами и требовать деньги. Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где автомобиль «Мазда» (Сеник отметил, что в тот день действительно исчез автомобиль «Мазда»). Когда ребята начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием.
«Через 5 минут появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли двое полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову», — рассказал Сеник.
Он отметил, что после этого на место происшествия приехал еще один автомобиль полиции. Оттуда вышли двое полицейских, которые без объяснений забрали ребят в местный участок. Там от них требовали признаться в краже автомобиля, а просьбу позвонить родителям отвергали в течение 4 часов. Ребят отпустили только в 2:30 ночи. До утра у Арсена текла кровь из носа, была тошнота и головная боль.
Как рассказал Сеник, на следующий день Арсен с родителями поехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Они повели Арсена на встречу с прокурором, которая постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции. А затем выдала ему незарегистрированную копию протокола, который даже не содержит печати.
20 января сайте ГУ Нацполиции Житомирской области появилось сообщение о служебной проверке по факту возможной причастности правоохранителей к неправомерным действиям.
«О выводах судмедэкспертизы, если ее можно так назвать, учитывая то, как она была "проведена", парню не сообщили. Никаких официальных документов не дали. Результат рентгеновского исследования с подозрением на сломанный нос и сотрясение мозга также не был выдан», — резюмировал Сеник.
«Утром 14 января в полицию поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем «Мазда-323», который владелец оставил возле железнодорожного переезда между г. Малин и с. Пирожки накануне вечером. Во время первоочередных мероприятий по его розыску уже вечером полицейские обнаружили транспортное средство в лесном массиве вблизи с. Маклаевка. Также неподалеку на дороге находилась группа мужчин, как выяснилось, владелец автомобиля и его знакомые, а также двое юношей, которых они обвиняли в причастности к похищению авто.
Поэтому парней доставили в отделение полиции для проверки всех обстоятельств. После выяснения необходимых сведений их отпустили. Сейчас сотрудники отдела инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУНП проверяют изложенное в социальной сети сообщение о нанесении парням на месте происшествия (на дороге вблизи с. Маклаевка) телесных повреждений другими лицами и якобы полицейскими. Результаты проведенной проверки будут переданы по принадлежности для предоставления объективной правовой оценки и принятия законного решения в территориальное управление Государственного бюро расследований», - отмечают в ГУНП.