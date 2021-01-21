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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 21 » 10:39:11

Избиение парней в Малине: руководителя местной полиции отстранили от должности

Сегодня, 10:52:40 745 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избиение парней в Малине: руководителя местной полиции отстранили от должности

 21 января ГУ Нацполиции Житомирщины сообщило, что руководитель Малинского отделения отстранен от должности. Также от исполнения служебных обязанностей отстранили полицейских группы реагирования.

Такие решения были приняты в результате проведения проверки сообщения о возможном избиении полицейскими парней.
 

"20 января по сообщению в соцсети о возможных неправомерных действиях полицейских неподалеку с. Маклаевка в Малинском районе была назначена служебная проверка. В настоящее время в действиях полицейских Малинского отделения установлен ряд нарушений. Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения отстранен от должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения", - информирует ГУНП.


Работники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения полиции продолжают проверку. По ее результатам будет приниматься решение о дальнейшем прохождении службы работниками, привлечение руководителей к дисциплинарной ответственности, а также все материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

В то же время Главное управление Нацполиции в области выразило извинения юношам и их семьям за действия сотрудников.

"Позиция руководства главка принципиальная - объективно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом", - добавили в полиции.
 

Предыстория


Первый секретарь Посольства Украины в Великобритании Денис Сеник заявил, что его 18-летнего племянника в Малине избили полицейские, чтобы он признался в преступлении.

20 января на сайте ГУ Нацполиции Житомирской области появилось сообщение о служебной проверке по факту возможной причастности правоохранителей к неправомерным действиям.
Тэги: избиение, Житомирщина, Малин, полиция
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:26:56, Сегодня [Материал]
0

да ладно, восстановятся через месяц, ещё и неплохую компенсацию получат
Авакаов своих не бросает
тем более из-за вони какого-то мелкого клерка
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:27:19, Сегодня [Материал]
0

И так скромненько говорят о возможности дисциплинарной ответственности, хотя тут явно должна быть уголовная.
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