Избиение парней в Малине: руководителя местной полиции отстранили от должности

"20 января по сообщению в соцсети о возможных неправомерных действиях полицейских неподалеку с. Маклаевка в Малинском районе была назначена служебная проверка. В настоящее время в действиях полицейских Малинского отделения установлен ряд нарушений. Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения отстранен от должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения", - информирует ГУНП.