Житель Житомирщины за несколько часов угнал два авто, в которых владельцы не заперли двери

В Житомирской области мужчина в течение нескольких часов угнал два автомобиля: сначала покатался на "Москвиче", а затем завладел ВАЗом. Обе машины разыскали и вернули владельцам. Угонщику же грозит заключение.
"29 августа в Новоград-Волынский райотдел обратился 69-летний местный житель с сообщением о том, что похитили его автомобиль "Москвич". В тот же день к полицейским обратился 19-летний житель района с заявлением о том, что неизвестный завладел его автомобилем ВАЗ-2106", - сообщает полиция Житомирщины.
Правоохранители установили, что к похищению транспортных средств причастен 60-летний житель одного из сел Новоград-Волынского района. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угоны транспортных средств.
Известно, что подозреваемый сначала похитил "Москвич", двери которого владелец оставил незапертыми. Однако из-за нехватки горючего в баке он остановился в ближайшей посадке, где и покинул машину. Впоследствии на пути мужчины попался еще один незапертый ВАЗ.
Полицейские разыскали оба транспортных средства. Из ВАЗа подозреваемый еще и похитил аккумулятор и слил из бака топливо. Свою вину мужчина признал.
По указанным фактам начато уголовное производство. Мужчине грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.