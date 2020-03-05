На Житомирщине парень попал в ДТП на машине, которую угнал у знакомой тетки

В Житомирской области парень угнал автомобиль, подобрал знакомых детей покататься на нем, а затем попал в ДТП и скрылся. Инцидент произошел на днях в Черняховском районе. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции.
"3 марта в Черняховское отделение полиции обратилась жительница с. Забродье. По словам женщины, ей позвонили знакомые и сообщили, что ее автомобиль Renault Kangoo попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Заявительница попросила правоохранителей проверить эти сведения, ведь была уверена, что машина находилась во дворе домовладения"
, - объясняют в полиции.
Правоохранители выяснили, что с участием указанного Renault действительно произошло ДТП в соседнем селе.
"В салоне находились трое детей 12-13 лет, один из которых с травмами в больницу забрали медики "скорой". Водитель скрылся с места совершения ДТП", - сообщил начальник Черняховского отделения полиции Виктор Левандовский.
Виновника ДТП правоохранители разыскали во дворе, откуда и был угнан автомобиль. Как выяснилось, 22-летний парень - сын приятельницы владелицы авто и проживал у нее определенное время. В тот день воспользовался отсутствием хозяйки и угнал со двора ее машину. Позже он предложил знакомым детям с ним проехаться, не справился с управлением и въехал в электроопору.
По действующему законодательству парню по совокупности правонарушений (ч.1 ст.289 Незаконное завладение транспортным средством и ч.1 ст.286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами УК Украины) может грозить наказание от штрафа и до лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.