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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 5 » 09:55:12

На Житомирщине парень попал в ДТП на машине, которую угнал у знакомой тетки

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На Житомирщине парень попал в ДТП на машине, которую угнал у знакомой тетки

 В Житомирской области парень угнал автомобиль, подобрал знакомых детей покататься на нем, а затем попал в ДТП и скрылся. Инцидент произошел на днях в Черняховском районе. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции.

"3 марта в Черняховское отделение полиции обратилась жительница с. Забродье. По словам женщины, ей позвонили знакомые и сообщили, что ее автомобиль Renault Kangoo попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Заявительница попросила правоохранителей проверить эти сведения, ведь была уверена, что машина находилась во дворе домовладения", - объясняют в полиции.

Правоохранители выяснили, что с участием указанного Renault действительно произошло ДТП в соседнем селе.
 

"В салоне находились трое детей 12-13 лет, один из которых с травмами в больницу забрали медики "скорой". Водитель скрылся с места совершения ДТП", - сообщил начальник Черняховского отделения полиции Виктор Левандовский.


Виновника ДТП правоохранители разыскали во дворе, откуда и был угнан автомобиль. Как выяснилось, 22-летний парень - сын приятельницы владелицы авто и проживал у нее определенное время. В тот день воспользовался отсутствием хозяйки и угнал со двора ее машину. Позже он предложил знакомым детям с ним проехаться, не справился с управлением и въехал в электроопору.

По действующему законодательству парню по совокупности правонарушений (ч.1 ст.289 Незаконное завладение транспортным средством и ч.1 ст.286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами УК Украины) может грозить наказание от штрафа и до лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
Тэги: Житомирщина, угон, авто, дтп
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