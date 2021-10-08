Угоняли авто в Житомире: преступникам грозит до 12 лет тюрьмы за серию краж

Осенью 2020 года в Житомире со двора многоэтажки угнали автомобиль Toyota. Правоохранителям удалось разыскать и задержать воров только летом 2021 года. Выяснилось, что они причастны и к другим похищениям престижных автомобилей, совершенных в других регионах.
"Работая над раскрытием этого преступления, полицейские провели масштабную аналитическую работу: собирали доказательства, проработали документы, видеоматериалы, провели ряд экспертных исследований. В результате удалось выйти на двух жителей г. Умани, которые уже совершали подобное и даже один из них разыскивался киевскими коллегами за очередное деяние"
, - сообщила пресс-служба полиции.
В июне 2021 года правоохранители разыскали угонщиков престижных авто в Черкасской и Одесской областях. Тогда были проведены одновременные санкционированные и неотложные обыски по местам жительства подозреваемых и нахождения похищенного транспорта.
"В результате следственных действий правоохранители изъяли красноречивые доказательства противоправной деятельности. Среди них - несколько десятков различных автомобильных номерных знаков, ключи от иномарок, оружие, а также похищенный в Житомире автомобиль Toyota RAV4"
, - добавили в ГУНП.
7 октября детективы Следственного управления полиции завершили расследование дела.
"В настоящее время обвинительный акт, утвержденный прокурором Житомирской областной прокуратуры, вручен 45-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.
Его сообщника житомирские полицейские после задержания в июне передали киевским коллегам. И сейчас обвинения относительно него также рассматриваются судом. За криминальную деятельность мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.