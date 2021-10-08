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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 8 » 14:23:37

Угоняли авто в Житомире: преступникам грозит до 12 лет тюрьмы за серию краж

Сегодня, 14:23:37 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Угоняли авто в Житомире: преступникам грозит до 12 лет тюрьмы за серию краж

 Осенью 2020 года в Житомире со двора многоэтажки угнали автомобиль Toyota. Правоохранителям удалось разыскать и задержать воров только летом 2021 года. Выяснилось, что они причастны и к другим похищениям престижных автомобилей, совершенных в других регионах.

"Работая над раскрытием этого преступления, полицейские провели масштабную аналитическую работу: собирали доказательства, проработали документы, видеоматериалы, провели ряд экспертных исследований. В результате удалось выйти на двух жителей г. Умани, которые уже совершали подобное и даже один из них разыскивался киевскими коллегами за очередное деяние", - сообщила пресс-служба полиции.

В июне 2021 года правоохранители разыскали угонщиков престижных авто в Черкасской и Одесской областях. Тогда были проведены одновременные санкционированные и неотложные обыски по местам жительства подозреваемых и нахождения похищенного транспорта.

"В результате следственных действий правоохранители изъяли красноречивые доказательства противоправной деятельности. Среди них - несколько десятков различных автомобильных номерных знаков, ключи от иномарок, оружие, а также похищенный в Житомире автомобиль Toyota RAV4", - добавили в ГУНП.

7 октября детективы Следственного управления полиции завершили расследование дела.
 

"В настоящее время обвинительный акт, утвержденный прокурором Житомирской областной прокуратуры, вручен 45-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.


Его сообщника житомирские полицейские после задержания в июне передали киевским коллегам. И сейчас обвинения относительно него также рассматриваются судом. За криминальную деятельность мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Тэги: полиция, авто, Житомир, угон
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