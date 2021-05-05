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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 5 » 11:47:31

Рецидивист угнал в Житомире машину и попытался сразу ее продать

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Рецидивист угнал в Житомире машину и попытался сразу ее продать

 В Житомире правоохранители задержали мужчину, который пытался продать краденую машину. Продавцом оказался бывший зэк, который и угнал эту легковушку.

"Около 10 часов 4 мая в полицию обратился житомирянин, который сообщил об угоне своей "шестерки". По словам мужчины, он оставил машину у дома ночевать, однако утром не нашел ее на привычном месте", - рассказывают правоохранители.

Оперативники подразделения криминальной полиции проанализировали записи камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия. Они засняли момент, когда неизвестный мужчина открыл дверцу ВАЗа, несколько минут посидел в салоне, а потом уехал.
 

"Мы отследили его маршрут. В то же время на розыск "шестерки" были ориентированы наряды полиции, которые несли службу по охране общественного порядка в областном центре и Житомирском районе", - рассказал начальник Житомирского райуправления милиции Сергей Синявский.


Через некоторое время оперативники получили информацию о том, что в Житомире мужчина пытается продать похожий по описанию ВАЗ без документов. В ходе дальнейшей проверки эти сведения подтвердились, а "шестерка" для продажи оказалась похищенной.

В причастности к угону правоохранители разоблачили ее продавца, 25-летнего житомирянина. Свою вину он признал. О мужчине известно, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные завладения транспортными средствами. За это отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился около года назад.

Автомобиль полицейские изъяли. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим угонам в Житомире.
Тэги: авто, угон, Житомир
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