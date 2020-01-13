Попутчик угнал автомобиль знакомого, пока тот осматривал последствия ДТП

"В отношении этого мужчины в январе 2019 года было принято решение суда о лишении свободы с испытательным сроком за совершение хулиганства. Учитывая, что за испытательный период он совершил новое уголовное деяние, теперь ему грозит реальное заключение", - прокомментировал в.и.о. начальника Радомышльского ОП Александр Кириченко.