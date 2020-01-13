Попутчик угнал автомобиль знакомого, пока тот осматривал последствия ДТП

В Житомирской области правоохранители разыскали и задержали мужчину, который угнал автомобиль из-под носа у его владельца. Происшествие произошло в середине декабря в Радомышльском районе. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 22:00 в с. Кочеров Радомышльского района у пострадавшего произошло дорожно-транспортное происшествие. Не справившись с управлением, он столкнулся с ограждением двух домохозяйств села. Пока мужчина вышел из салона, чтобы осмотреть повреждения авто, его пассажир пересел за руль и начал движение ВАЗа. На попытки владельца машины его остановить угонщик не отреагировал, а уехал"
, - объясняют правоохранители.
Транспортное средство с механическими повреждениями и без автомагнитолы полицейские разыскали на следующее утро неподалеку от села, где проживает дерзкий пассажир. С потерпевшим они были наглядно знакомы и в тот вечер он взялся подвезти его домой в с. Квитневое Коростышевского района, а в итоге попал в ДТП.
Некоторое время подозреваемый скрывался: дома не появлялся, постоянного места работы не имел. Следователи все же задержали мужчину и доставили в отделение для получения показаний по делу. По месту его жительства в ходе следственных действий были изъяты похищенные из чужой машины вещи.
"В отношении этого мужчины в январе 2019 года было принято решение суда о лишении свободы с испытательным сроком за совершение хулиганства. Учитывая, что за испытательный период он совершил новое уголовное деяние, теперь ему грозит реальное заключение", - прокомментировал в.и.о. начальника Радомышльского ОП Александр Кириченко.
Санкция ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.