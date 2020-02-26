В Житомирской области с территории предприятия украли микроавтобус Ford. Позже выяснилось, что автомобиль угнали, чтобы добраться к сельскому клубу. Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, события разворачивались в Любарском районе ночью 25 февраля.
Найти угонщика помогли камеры видеонаблюдения, установленные на предприятии.
"Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что событие произошло около 1:00. Также в ходе первоочередных мероприятий они установили и личность угонщика - 23-летнего местного жителя", - информирует полиция.
Уже через несколько часов правоохранители обнаружили микроавтобус на поле неподалеку с. Столпов Чудновского района. Подозреваемого в совершении правонарушения полицейские нашли в селе рядом. Его доставили в отделение полиции.
Мужчина пояснил, что ночью решил поехать в клуб в соседний район. Правда, заблудился, а затем и вовсе увяз в поле. Покинул автомобиль и пошел искать помощь, чтобы вытащить транспортное средство на дорогу.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. Мужчине может грозить штраф до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Курьез на Житомирщине: мужчина угнал авто, чтобы доехать до клуба, но увяз в грязи