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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 5 » 09:37:52

Полиция «накрыла» на Житомирщине сеть гаражей, в которых разбирали угнанные авто. ВИДЕО

Сегодня, 09:51:52 583 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция «накрыла» на Житомирщине сеть гаражей, в которых разбирали угнанные авто. ВИДЕО

 Группа преступников угоняла в Киевщине машины и переправляла в Житомирскую область на разборку. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"Летом этого года неизвестные лица незаконно завладели автомобилем Mazda у жителя поселка Коцюбинское Киевской области. Работники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след злоумышленников в Житомирской области", - отмечают правоохранители.

Полицейские нашли в одном из населенных пунктов области 6 гаражей, в которых проводили разукомплектование похищенных автомобилей. Во время обысков там обнаружили и изъяли запчасти от похищенной на Киевщине машины Mazda. Кроме того, изъято большое количество запчастей с других автомобилей.

Сейчас полицейские продолжают разыскивать фигурантов, причастных к незаконному завладению авто. Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Тэги: разборка, Житомирщина, угон
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