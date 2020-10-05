Полиция «накрыла» на Житомирщине сеть гаражей, в которых разбирали угнанные авто. ВИДЕО

Группа преступников угоняла в Киевщине машины и переправляла в Житомирскую область на разборку. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
"Летом этого года неизвестные лица незаконно завладели автомобилем Mazda у жителя поселка Коцюбинское Киевской области. Работники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след злоумышленников в Житомирской области", - отмечают правоохранители.
Полицейские нашли в одном из населенных пунктов области 6 гаражей, в которых проводили разукомплектование похищенных автомобилей. Во время обысков там обнаружили и изъяли запчасти от похищенной на Киевщине машины Mazda. Кроме того, изъято большое количество запчастей с других автомобилей.
Сейчас полицейские продолжают разыскивать фигурантов, причастных к незаконному завладению авто. Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.