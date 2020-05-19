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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 19 » 12:47:40

На Житомирщине парень ночью угнал трактор, чтобы покататься

Сегодня, 13:02:40 657 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине парень ночью угнал трактор, чтобы покататься

 В Овручскому районе Житомирской области подросток угнал со двора односельчанина трактор, чтобы покататься. За содеянное парню грозит тюремный срок. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"17 мая в Овручское отделение полиции обратился 34-летний житель с. Дубовый Гай с заявлением о похищении с территории его домовладения трактора. Техника исчезла в течение ночи. Во время дальнейших действий оперативники криминальной полиции обнаружили разыскиваемый трактор в лесу", - информирует ГУ Нацполиции.


Полицейские установили причастность к угону 16-летнего местного жителя. Впоследствии он рассказал, что взял чужой трактором, чтобы покататься.

Во время поездки он не справился с управлением и столкнулся с деревом, после чего покинул транспортное средство посреди леса.



В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Тэги: Житомирщина, трактор, угон
Комментариев: 1
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 13:15:58, Сегодня [Материал]
-1

"За содеянное парню грозит тюремный срок."

Лучше бы 100 метров догонял безоружного и загнал свой нож ему в сердце, "активисты" отмазали бы вместе с зелёной плесенью...
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