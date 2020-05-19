На Житомирщине парень ночью угнал трактор, чтобы покататься

В Овручскому районе Житомирской области подросток угнал со двора односельчанина трактор, чтобы покататься. За содеянное парню грозит тюремный срок. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"17 мая в Овручское отделение полиции обратился 34-летний житель с. Дубовый Гай с заявлением о похищении с территории его домовладения трактора. Техника исчезла в течение ночи. Во время дальнейших действий оперативники криминальной полиции обнаружили разыскиваемый трактор в лесу", - информирует ГУ Нацполиции.
Полицейские установили причастность к угону 16-летнего местного жителя. Впоследствии он рассказал, что взял чужой трактором, чтобы покататься.
Во время поездки он не справился с управлением и столкнулся с деревом, после чего покинул транспортное средство посреди леса.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Лучше бы 100 метров догонял безоружного и загнал свой нож ему в сердце, "активисты" отмазали бы вместе с зелёной плесенью...