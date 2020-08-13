На предприятии в Житомирской области трактор задавил рабочего

В Бердичевском районе Житомирской области на предприятии трактор переехал мужчину. От полученных травм он погиб. Как сообщили "ЖЖ
" в полиции, происшествие произошло 12 августа в селе Мирное.
"Предварительно установлено, что около 10.00 на территории деревообрабатывающего предприятия в с. Мирном 49-летний бердичивлянин, управляя трактором МANITOU, совершил наезд на местного жителя, 1954 г.р.", - информируют правоохранители.
От полученных телесных повреждений рабочий погиб на месте происшествия.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
"Начаты необходимые проверки для объективного выяснения всех обстоятельств происшествия"
, - говорят в полиции.