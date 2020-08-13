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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 13 » 11:37:17

На предприятии в Житомирской области трактор задавил рабочего

Сегодня, 12:06:17 529 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На предприятии в Житомирской области трактор задавил рабочего

 В Бердичевском районе Житомирской области на предприятии трактор переехал мужчину. От полученных травм он погиб. Как сообщили "ЖЖ" в полиции, происшествие произошло 12 августа в селе Мирное.
 

"Предварительно установлено, что около 10.00 на территории деревообрабатывающего предприятия в с. Мирном 49-летний бердичивлянин, управляя трактором МANITOU, совершил наезд на местного жителя, 1954 г.р.", - информируют правоохранители.


От полученных телесных повреждений рабочий погиб на месте происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

"Начаты необходимые проверки для объективного выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорят в полиции.
Тэги: Житомирщина, трактор, предприятие
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