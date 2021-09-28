На Житомирщине полицейские остановили авто за нарушение ПДД, а обнаружили мешок конопли

В Житомирской области инспекторы полиции за нарушение ПДД остановили легковой автомобиль. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружили мешок конопли. События разворачивались на автодороге Выступовичи-Житомир, недалеко от села Дубовый Гай.
"Патрульные заметили автомобиль Mazda, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Поэтому полицейские остановили транспортное средство для проверки. За рулем находился 21-летний житель г. Овруча, а рядом - 20-летний пассажир. При осмотре транспортного средства выяснилось, что в багажнике находится мешок с растениями, похожими на коноплю", - сообщили "ЖЖ" в полиции Житомирщины.
По словам водителя, зелье принадлежит его пассажиру. Он пояснил, что растения он случайно нашел и вырвал для собственного потребления.
Фото: полиция
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Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа или исправительных работ на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.