Коров привозили с Даниии: за 160 миллионов на Житомирщине построили современную ферму. ВИДЕО

В Житомирской области за год построили современную ферму. В новом коровнике пока 400 животных, часть закупили в Дании. Это известная черно-пестрая гольштинская порода.
Владельцы инвестировали в проект 160 млн грн, говорится в сюжете ICTV
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Большая часть рабочих процессов автоматизирована. Доильный зал подключен к специальной программе, благодаря чему контролируется здоровье животных. Корма смешивает и раздает специальная машина.
Как рассказал заместитель директора фермы «Ерчики» Мирослав Дидковский, от государства компания получила 20 млн грн компенсации, хотя должна была получить больше.
«Мы надеемся, что получим процент. Мы хотим вложить средства в технику, «молочное такси», оборудование и помещения», – сказал он.
Отмечается, что в целом на ферме содержатся 2000 голов, ухаживают за ними 80 работников.