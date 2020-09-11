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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 11 » 09:07:16

В Житомирской области задержали «фермера», который выращивал и продавал оптом коноплю. ФОТО

Сегодня, 09:17:16 918 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области задержали «фермера», который выращивал и продавал оптом коноплю. ФОТО

 В Житомирской области полиция разоблачила мужчину, который у себя дома наладил непрерывное выращивание конопли для дальнейшей оптовой продажи.

"Оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили информацию о 55-летнем жителе одного из сел на Житомирщине. Мужчина занимался непрерывным выращиванием конопли с последующей переработкой и распространением среди жителей региона", - сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

По информации полиции, на территории домовладения злоумышленник оборудовал несколько помещений с системой полива и освещения. Клиентам "бизнесмен" хвастался, что имеет связи в правоохранительных органах. Однако эта информация не подтвердилась.



Во время санкционированных обысков у мужчины обнаружили и изъяли более 60 кустов конопли, почти три килограмма марихуаны, специальное оборудование и систему видеонаблюдения.
 

"Сейчас следователи житомирской полиции готовят вручения подозрения наркодилеру по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли)", - добавляют в полиции.


Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.



Тэги: ферма, Конопля, Житомирская область
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 13:08:25, Сегодня [Материал]
0

Так это же Коротышка Эль Чапо )
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:42:48, Сегодня [Материал]
0

душат малый бизнес :D
Fedya
3 jose (Fedya)   • 20:16:40, Сегодня [Материал]
0

Конопля, это не картофель , не огурцы и не помидоры - над ней рачки стоять не надо, а доходы от неё огого, если не повяжут...
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