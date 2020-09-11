В Житомирской области задержали «фермера», который выращивал и продавал оптом коноплю. ФОТО

В Житомирской области полиция разоблачила мужчину, который у себя дома наладил непрерывное выращивание конопли для дальнейшей оптовой продажи.
"Оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили информацию о 55-летнем жителе одного из сел на Житомирщине. Мужчина занимался непрерывным выращиванием конопли с последующей переработкой и распространением среди жителей региона"
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По информации полиции, на территории домовладения злоумышленник оборудовал несколько помещений с системой полива и освещения. Клиентам "бизнесмен" хвастался, что имеет связи в правоохранительных органах. Однако эта информация не подтвердилась.
Во время санкционированных обысков у мужчины обнаружили и изъяли более 60 кустов конопли, почти три килограмма марихуаны, специальное оборудование и систему видеонаблюдения.
"Сейчас следователи житомирской полиции готовят вручения подозрения наркодилеру по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли)", - добавляют в полиции.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.