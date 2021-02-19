В Житомирской области 17-летний парень насмерть замерз посреди поля

"Ночью его родственники узнали, что парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из ребят стало плохо и младший пытался помочь ему. Однако когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и сообщил своим родным", - информирует полиция.