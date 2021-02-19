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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 19 » 10:55:18

В Житомирской области 17-летний парень насмерть замерз посреди поля

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В Житомирской области 17-летний парень насмерть замерз посреди поля

 В Житомирской области 17-летний парень пробираясь через заснеженное поле получил обморожение тела. К сожалению, спасти его не удалось. Инцидент произошел в ночь на 19 февраля в с. Выдумка Пулинской громады. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции.

Известно, что парень учился в выпускном классе общеобразовательной школы. По предварительным сведениям, около 15 часов 18 февраля юноша сообщил тёте о том, что уходит в соседнее село к друзьям и к вечеру обещал вернуться домой. Однако так и не появился.
 

"Ночью его родственники узнали, что парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из ребят стало плохо и младший пытался помочь ему. Однако когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и сообщил своим родным", - информирует полиция.


Спасать юношу сразу бросились его приемные родители, которым сообщили о происшествии односельчане.

Парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями среди снежных заносов. На автомобиле его привезли домой и вызвали "скорую", однако он умер до приезда врачей.

В настоящее время причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты. Полиция начала соответствующие проверки.
Тэги: поле, обморожение, парень, Житомирщина
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