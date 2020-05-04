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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 4 » 13:14:34

На Житомирщине в гараже нашли повешенным 16-летнего парня

Вчера, 13:34:34 1396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в гараже нашли повешенным 16-летнего парня

 3 мая в полицию поступило сообщение о смерти 16-летнего жителя Житомирщины. Тело парня нашли в гараже домохозяйства его семьи в селе Горбово Емильчинского района.

"Установлено, что 16-летний парень воспитывался в семье местных жителей. В семье было 4 детей, старшей дочери - 19 лет, а младшей - 5. Юноша учился в профессиональном училище соседней Ровенской области", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирский области.

Полицейские выяснили, что утром после завтрака парень сказал, что ненадолго должен отлучиться по делам. Уже через полчаса родные нашли его мертвым в гараже. 
 

"По словам родителей, никаких конфликтов у их сына ни с кем не было. Положительно парня охарактеризовали и в учебном заведении", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Руслан Прищепа.


Судебно-медицинская экспертиза должна выяснить причины смерти парня. Предварительно, все обстоятельства указывают на самоубийство путем повешения.
Тэги: полиция, Житомирщина, парень, Суицид
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