На Житомирщине в гараже нашли повешенным 16-летнего парня

3 мая в полицию поступило сообщение о смерти 16-летнего жителя Житомирщины. Тело парня нашли в гараже домохозяйства его семьи в селе Горбово Емильчинского района.
"Установлено, что 16-летний парень воспитывался в семье местных жителей. В семье было 4 детей, старшей дочери - 19 лет, а младшей - 5. Юноша учился в профессиональном училище соседней Ровенской области"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирский области.
Полицейские выяснили, что утром после завтрака парень сказал, что ненадолго должен отлучиться по делам. Уже через полчаса родные нашли его мертвым в гараже.
"По словам родителей, никаких конфликтов у их сына ни с кем не было. Положительно парня охарактеризовали и в учебном заведении", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Руслан Прищепа.
Судебно-медицинская экспертиза должна выяснить причины смерти парня. Предварительно, все обстоятельства указывают на самоубийство путем повешения.