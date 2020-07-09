Был подписан на «группы смерти»: стали известны детали самоубийства ребенка на Житомирщине

В селе Майстров на Житомирщине застрелился 13-летний мальчик. Артем жил в достатке и был одним из трех детей семьи. Когда он ушел из дома родители не обратили внимания, но вечером они и друзья мальчика начали получать прощальные сообщения.
Испуганные родители сразу начали искать сына. К поискам присоединились одноклассники и друзья, информируют "Факты
".
Утром двое товарищей решили проверить старое бетонное укрепление, которое стоит посреди поля за селом еще со времен Второй мировой войны. Здесь они нашли Артема в луже крови. Рядом лежало охотничье ружье.
Парень погиб от огнестрельного ранения в голову
. Его смерть была мгновенной. Полиция сразу выяснила, что ружье принадлежит отцу Артема. То, что оружие исчезло, он обнаружил после трагедии.
"Спрятан был ключ. Как он отследил? Может, он рылся неделями, месяцами. Как он искал тот ключ, никто не знает. Ключ был спрятан так, говорил Ванька, что нельзя его вот так взять и найти", - говорит бабушка Артема.
По ее словам, это самоубийство рано или поздно должно было случиться, потому что внук много раз говорил, что хочет уйти из жизни.
"Постоянно он говорил, что я не могу здесь. Я мучаюсь. Я не живу, а мучаюсь. Я хочу туда, я хочу умереть. Мать с ним постоянно спорила. Он последние годы постоянно матери говорил, что хочет умереть", - рассказала она.
В полиции выяснили, что парень был участником суицидальных групп в соцсетях. Правоохранители начали поиск организаторов.