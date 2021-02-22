Парень, который до смерти замерз в поле на Житомирщине, был пьян: детали истории

Несовершеннолетние, которые в Житомирской области пытались пройти домой из соседнего села через поле в сильные морозы, были пьяными.
17-летний парень и его 13-летний товарищ шли 10 километров по морозу. Старший умер, младший - с обморожением конечностей находится в больнице, говорится в сюжете ТСН.
Парни возвращались из соседнего села домой поздно вечером. Старший терял силы и не мог идти. Товарищ оставил его в поле и пошел в село сам. И уже дома обо всем рассказал родителям.
Мать 13-летнего Василия рассказала, что знала, что сын вместе с друзьями пошли в соседнее село праздновать день рождения товарища. Василий пришел домой уже после часа ночи, был напуган, рассказал, что его товарищ Саша лежит в поле. Мать позвонила родителям парня.
После звонка матери Василия родственники 17-летнего Саши поехали на поиски. Парень лежал в снегу, но был еще жив.
"Он еще нам что-то говорил. Он просто идти не мог, мы его начали нести и донесли его до дороги, а там сели в машину и поехали домой, а там уже вызвали семейного и скорую", — рассказала опекун погибшего подростка Юлия Булой.
Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть подростка от переохлаждения. Василия, который пришел с поля, госпитализировали с обморожением. Медики уверены, если бы парень остался с товарищем в поле, то не выжил бы.
У погибшего парня умерли отец и мать. Четыре месяца назад опекунство над ним взяла родная тетя. Семья дружная и большая, никто из них не пьет, говорит сельская староста.
В полиции выясняют обстоятельства гибели парня. Следователи уже нашли, кто продал алкоголь подросткам.
Правоохранители говорят, что погибший Саша на морозе пролежал не менее трех часов. Причину смерти окончательно должна установить экспертиза.