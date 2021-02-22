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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 22 » 10:49:49

Парень, который до смерти замерз в поле на Житомирщине, был пьян: детали истории

Вчера, 11:15:49 1306 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парень, который до смерти замерз в поле на Житомирщине, был пьян: детали истории

 Несовершеннолетние, которые в Житомирской области пытались пройти домой из соседнего села через поле в сильные морозы, были пьяными.

17-летний парень и его 13-летний товарищ шли 10 километров по морозу. Старший умер, младший - с обморожением конечностей находится в больнице, говорится в сюжете ТСН

Парни возвращались из соседнего села домой поздно вечером. Старший терял силы и не мог идти. Товарищ оставил его в поле и пошел в село сам. И уже дома обо всем рассказал родителям. 

Мать 13-летнего Василия рассказала, что знала, что сын вместе с друзьями пошли в соседнее село праздновать день рождения товарища. Василий пришел домой уже после часа ночи, был напуган, рассказал, что его товарищ Саша лежит в поле. Мать позвонила родителям парня.

После звонка матери Василия родственники 17-летнего Саши поехали на поиски. Парень лежал в снегу, но был еще жив.
 

"Он еще нам что-то говорил. Он просто идти не мог, мы его начали нести и донесли его до дороги, а там сели в машину и поехали домой, а там уже вызвали семейного и скорую", — рассказала опекун погибшего подростка Юлия Булой.

 

Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть подростка от переохлаждения. Василия, который пришел с поля, госпитализировали с обморожением. Медики уверены, если бы парень остался с товарищем в поле, то не выжил бы.

У погибшего парня умерли отец и мать. Четыре месяца назад опекунство над ним взяла родная тетя. Семья дружная и большая, никто из них не пьет, говорит сельская староста.

В полиции выясняют обстоятельства гибели парня. Следователи уже нашли, кто продал алкоголь подросткам.

Правоохранители говорят, что погибший Саша на морозе пролежал не менее трех часов. Причину смерти окончательно должна установить экспертиза.
Тэги: Смерть, Житомирщина, парень, обморожение
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