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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 8 » 14:22:28

Геройский поступок: 18-летний парень спас тонущих в реке школьниц. ФОТО

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Геройский поступок: 18-летний парень спас тонущих в реке школьниц. ФОТО

 В Овручском районе 18-летний парень спас двух девушек, которые начали тонуть. О героическом поступке стало известно от благодарной матери одной из девушек. Как рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, происшествие произошло 28 июня в селе Девошин.
 

"Я лежал на кладке и вижу, что девушки в воде будто тонут. Сначала подумал, что они шутят, но потом понял, что они и правда тонут", - рассказал Вадим.


Не колеблясь ни минуты, юноша нырнул в воду. Он схватил 15-летнюю Лесю за руку, а 14-летняя Наталья уже держалась за подругу. Так "цепочкой" плывя к берегу, парень вытащил их из воды. В медицинской помощи девушки не нуждались.

15-летняя Леся вместе с мамой Валентиной Ивановной

Как потом стало известно, Леся хотела научить плавать Наталью. Река в том месте, где купались дети, неширокая - метров 5, но есть глубокая яма, в которую они и попали. Не ощутив земли под ногами, младшая девушка запаниковала и начала вылезать сверху на подругу и таким образом топить ее.

По словам Леси, она плавает хорошо, но в тот момент не могла отцепить девушку от себя. Леси уже казалось, что она теряет сознание, но, к счастью, помощь пришла вовремя.

За героизм и смелость, проявленные при спасении девушек, спасатели наградили парня грамотой и ценным подарком, кроме того будут номинировать кандидатуру Вадима на участие во Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

Тэги: парень, Житомирщина, спасение
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