На Житомирщине спасли бабушку, которая едва не замерзла насмерть в поле

"Мы тщательно обследовали весь привычный для местных жителей маршрут от села к железнодорожной станции. Осматривали заросли и канавы, которые попадались на пути, громко звали женщину. Ближе к обеду 9 января с коллегой отошли от прямого пути и прошлись окольными путями. Вдруг на поле около леса увидели нечто, напоминавшее силуэт человека на земле. Бросились туда и действительно застали нашу разыскиваемую, лежащую на мокрой поверхности в беспомощном состоянии", - рассказал оперуполномоченный подразделения криминальной полиции Попельнянского ОП ГУНП Сергей Ворчак.