На Житомирщине спасли бабушку, которая едва не замерзла насмерть в поле

В Житомирской области 9 января полицейские спасли пожилую женщину, которая более суток пролежала в зимнем поле. Сейчас спасенная правоохранителями пенсионерка под наблюдением врачей в медицинском учреждении.
Известно, что накануне рано утром 70-летняя жительница с. Великая Чернявка отправилась на железнодорожную станцию в 5 км от села и намеревалась ехать в Фастов проведать родственников. Однако к месту следования не досталась, позвонила родным и сообщила, что по дороге упала и повредила ногу.
Селяне сначала самостоятельно искали женщину, а после сообщения в отделение полиции к ним присоединились и правоохранители.
"Мы тщательно обследовали весь привычный для местных жителей маршрут от села к железнодорожной станции. Осматривали заросли и канавы, которые попадались на пути, громко звали женщину. Ближе к обеду 9 января с коллегой отошли от прямого пути и прошлись окольными путями. Вдруг на поле около леса увидели нечто, напоминавшее силуэт человека на земле. Бросились туда и действительно застали нашу разыскиваемую, лежащую на мокрой поверхности в беспомощном состоянии", - рассказал оперуполномоченный подразделения криминальной полиции Попельнянского ОП ГУНП Сергей Ворчак.
Обессиленная и замерзшая женщина была в сознании, однако говорить уже не могла. Полицейские немедленно вызвали на место карету "скорой". Пока медики добирались до села, правоохранители пледом и горячим чаем отогревали бабушку.
Уже позже выяснилось, что по дороге к железнодорожной станции она споткнулась, упала и повредила ногу. Поэтому решила вернуться домой. Мобильный телефон дорогой упал и отключился. Женщина смогла пройти около 2,5 км, когда поняла, что сбилась с пути и заблудилась. Еще некоторое время бабушка проползла по полю, ибо идти дальше не было сил, и в конце обессиленная осталась лежать на холодной земле. До крайних домов ее села оставалось около 800 метров.
Медики, которые сейчас занимаются здоровьем пенсионерки, говорят, что дополнительные несколько часов в холодной мгле могли стать для пенсионерки фатальными.