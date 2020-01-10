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2020 » Январь » 1011:52:31

На Житомирщине спасли бабушку, которая едва не замерзла насмерть в поле

Сегодня, 12:25:31 562 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине спасли бабушку, которая едва не замерзла насмерть в поле

 В Житомирской области 9 января полицейские спасли пожилую женщину, которая более суток пролежала в зимнем поле. Сейчас спасенная правоохранителями пенсионерка под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Известно, что накануне рано утром 70-летняя жительница с. Великая Чернявка отправилась на железнодорожную станцию ​​в 5 км от села и намеревалась ехать в Фастов проведать родственников. Однако к месту следования не досталась, позвонила родным и сообщила, что по дороге упала и повредила ногу.

Селяне сначала самостоятельно искали женщину, а после сообщения в отделение полиции к ним присоединились и правоохранители.
 

"Мы тщательно обследовали весь привычный для местных жителей маршрут от села к железнодорожной станции. Осматривали заросли и канавы, которые попадались на пути, громко звали женщину. Ближе к обеду 9 января с коллегой отошли от прямого пути и прошлись окольными путями. Вдруг на поле около леса увидели нечто, напоминавшее силуэт человека на земле. Бросились туда и действительно застали нашу разыскиваемую, лежащую на мокрой поверхности в беспомощном состоянии", - рассказал оперуполномоченный подразделения криминальной полиции Попельнянского ОП ГУНП Сергей Ворчак.


Обессиленная и замерзшая женщина была в сознании, однако говорить уже не могла. Полицейские немедленно вызвали на место карету "скорой". Пока медики добирались до села, правоохранители пледом и горячим чаем отогревали бабушку.

Уже позже выяснилось, что по дороге к железнодорожной станции она споткнулась, упала и повредила ногу. Поэтому решила вернуться домой. Мобильный телефон дорогой упал и отключился. Женщина смогла пройти около 2,5 км, когда поняла, что сбилась с пути и заблудилась. Еще некоторое время бабушка проползла по полю, ибо идти дальше не было сил, и в конце обессиленная осталась лежать на холодной земле. До крайних домов ее села оставалось около 800 метров.

Медики, которые сейчас занимаются здоровьем пенсионерки, говорят, что дополнительные несколько часов в холодной мгле могли стать для пенсионерки фатальными.
Тэги: спасение, бабушка, полиция, Житомирщина
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:50:48, Сегодня
0

Повезло бабуле. Хотя еще неизвестно, чем это обернется.
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 12:56:44, Сегодня
+1

Правило номер 1 в подобной ситуации (поле, горы, незнакомая местность, травма итд) - получилось позвонить, сообщи местонахождение приблизительное, маршрут, и ОСТАВАЙСЯ НА МЕСТЕ. Так намного легче искать спасателям. И силы останутся.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:38, Сегодня
0

Большая редскость. А должно быть закономерность
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