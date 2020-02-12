На Житомирщине спасли мужчину, провалившегося под тонкий лед

В Житомирской области мужчина провалился на реке под лед и провел в воде более получаса. Событие произошло 11 февраля в селе Квитневое Попельнянского района. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Пострадавший рыбак, оказавшись в ледяном водоеме, сразу начал звать на помощь. На реке в это время он был один. Только через полчаса его заметила случайная прохожая, которая и вызвала спасателей", - информируют в службе спасения.
Уже через 10 минут спасатели прибыли к месту происшествия. Они выяснили, что тонущий человек находится в проломе на расстоянии 50 м от берега. На резиновой лодке они подобрались к месту происшествия.
"Толщина льда составляла около 4 см, поэтому бойцы ГСЧС не плыли, а скользили по льду. Они проложили от лодки к пролому штурмовую лестницу, по которой вытащили утопающего и положили в плавательное средство. С берега другие спасатели веревкой подтянули лодку со спасенным"
, - сообщает ГСЧС.
На суше потерпевшего укутали одеялами для обогрева и на носилках передали в карету "скорой". С предварительным диагнозом "общее переохлаждение тела" 50-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.