9 марта жительница села Новаки, что возле Коростеня, обратилась в столичную команду спасения животных с сообщением, что на местном пруду находится травмированный лебедь и его поджидают браконьеры. Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group
на странице в Facebook.
По словам заявительницы, браконьеры ждали в стороне, пока все уйдут, чтобы добить лебедя.
"Жители смогли прогнать браконьеров, но те могли вернуться ночью, поэтому спасать лебедя надо было срочно"
, – говорят спасатели.
Как сказано в сообщении, травмированный лебедь хорошо прятался в большом озере, а в тумане, который плохо пробивал даже луч мощного прожектора, поиски велись почти вслепую. Только после трех часов поисков в камышах лебедя удалось найти и отловить.
Лебедь был доставлен приют. У него серьезно повреждено крыло, вероятно, будет нужна операция.
Kyiv Animal Rescue Group
– независимое сообщество спасателей-добровольцев. Цель команды – оказать необходимую помощь животным, которые попали в чрезвычайную ситуацию, когда им уже трудно спастись самостоятельно или силами небезразличных людей.
На Житомирщине команда спасения животных защитила от браконьеров раненного лебедя. ФОТО