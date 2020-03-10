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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 10 » 18:48:59

На Житомирщине команда спасения животных защитила от браконьеров раненного лебедя. ФОТО

Вчера, 18:07:42 1464 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине команда спасения животных защитила от браконьеров раненного лебедя. ФОТО

 9 марта жительница села Новаки, что возле Коростеня, обратилась в столичную команду спасения животных с сообщением, что на местном пруду находится травмированный лебедь и его поджидают браконьеры. Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на странице в Facebook.

По словам заявительницы, браконьеры ждали в стороне, пока все уйдут, чтобы добить лебедя.

"Жители смогли прогнать браконьеров, но те могли вернуться ночью, поэтому спасать лебедя надо было срочно", – говорят спасатели.

Как сказано в сообщении, травмированный лебедь хорошо прятался в большом озере, а в тумане, который плохо пробивал даже луч мощного прожектора, поиски велись почти вслепую. Только после трех часов поисков в камышах лебедя удалось найти и отловить. 

Лебедь был доставлен приют. У него серьезно повреждено крыло, вероятно, будет нужна операция.

Kyiv Animal Rescue Group – независимое сообщество спасателей-добровольцев. Цель команды – оказать необходимую помощь животным, которые попали в чрезвычайную ситуацию, когда им уже трудно спастись самостоятельно или силами небезразличных людей.









Тэги: Браконьеры, лебедь, спасение, Житомирщина
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