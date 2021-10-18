Провела 2 часа в холодной воде: на Житомирщине молодой спасатель достал из колодца пенсионерку. ВИДЕО

"Евгений Левик, не теряя времени, оделся и бросился ей на помощь. Чтобы спуститься на дно колодца, спасатель воспользовался металлической лестницей и веревкой, привязанной к ремню. Затем он привязал бабушку ремнем к другой веревке, а уже соседи и родители помогали вытаскивать женщину на поверхность. Сам же Евгений подпирал обессиленную бабушку снизу, при этом страхуя, чтобы она не сорвалась и опять не упала вниз", - рассказывают спасатели.