Провела 2 часа в холодной воде: на Житомирщине молодой спасатель достал из колодца пенсионерку. ВИДЕО

В Житомирской области в колодец упала пожилая женщина. Ей на помощь пришел профессиональный спасатель, который на днях приехал в гости к матери, проживающей по соседству.
"Заместитель начальника 26 Государственной пожарно-спасательной части пгт Романов ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области лейтенант службы гражданской защиты Евгений Левик во внеслужебное время проявил мужество, спасая 65-летнюю женщину. Находясь у своих родителей в с. Врублевка Романовской громады, Евгений собирался в этот день на службу. Примерно в 7:15 утра к нему обратилась соседка с просьбой помочь вытянуть соседскую бабушку, которая упала в колодец. Когда женщина выгоняла скот, то услышала крики ее соседки о помощи", - информирует ГСЧС.
Отмечается, что пенсионерка около двух часов находилась в колодце на глубине 8 метров. Она мало двигалась и из последних сил держалась за водопроводную трубу. Воды в середине было около 1,5 метра.
"Евгений Левик, не теряя времени, оделся и бросился ей на помощь. Чтобы спуститься на дно колодца, спасатель воспользовался металлической лестницей и веревкой, привязанной к ремню. Затем он привязал бабушку ремнем к другой веревке, а уже соседи и родители помогали вытаскивать женщину на поверхность. Сам же Евгений подпирал обессиленную бабушку снизу, при этом страхуя, чтобы она не сорвалась и опять не упала вниз", - рассказывают спасатели.
Медики, которых вызвали на место происшествия, переодели потерпевшую в сухую одежду и госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. У бабушки наблюдалось переохлаждения организма, серьезных повреждений при падении она не получила.