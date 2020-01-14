На Житомирщине из-под льда вытащили рыбака, но он умер в карете скорой

В Житомирской области спасатели вытащили из-под льда рыбака, но он умер в карете скорой. Происшествие произошло вечером 13 января на водохранилище в пмт Корнин. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Управлении ГСЧС в Житомирской области.
«44-летний мужчина находился в воде на расстоянии 20 м от берега. Местные жители не могли помочь утопающему, так как лед был слишком тонкий, а лодки поблизости не было. Сам же рыбак, передвигаясь по примерзшему водоему, использовал лыжи»
, - говорится в сообщении.
Все время до прибытия бойцов ГСЧС и во время проведения аварийно-спасательных работ рыбак был в сознании. Спасатели на надувной лодке добрались до мужчины, вытащили его из воды и доставили к берегу.
На берегу фельдшер, приехавший вместе со спасателями, предоставил мужчине первую медицинскую помощь. К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось. Мужчина умер от значительного переохлаждения тела, находясь уже в скорой.