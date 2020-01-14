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На Житомирщине из-под льда вытащили рыбака, но он умер в карете скорой

Сегодня, 12:07:20 597 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из-под льда вытащили рыбака, но он умер в карете скорой

 В Житомирской области спасатели вытащили из-под льда рыбака, но он умер в карете скорой. Происшествие произошло вечером 13 января на водохранилище в пмт Корнин. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Управлении ГСЧС в Житомирской области.

«44-летний мужчина находился в воде на расстоянии 20 м от берега. Местные жители не могли помочь утопающему, так как лед был слишком тонкий, а лодки поблизости не было. Сам же рыбак, передвигаясь по примерзшему водоему, использовал лыжи», - говорится в сообщении.

Все время до прибытия бойцов ГСЧС и во время проведения аварийно-спасательных работ рыбак был в сознании. Спасатели на надувной лодке добрались до мужчины, вытащили его из воды и доставили к берегу.

На берегу фельдшер, приехавший вместе со спасателями, предоставил мужчине первую медицинскую помощь. К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось. Мужчина умер от значительного переохлаждения тела, находясь уже в скорой.
Тэги: переохлаждение, Житомирщина, под лёд, рыбак
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:36:44, Сегодня
0

Где он лед нашел в такую погоду...
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