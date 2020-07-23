Геройский поступок: на Житомирщине двое подростков спасли тонущего рыбака. ВИДЕО

На пруд Ярослав и Владимир ходят прыгать с тарзанки. В тот вечер, говорят, заметили как один из рыбаков на другом берегу водоема, забрасывая удочку, упал в воду.
«Смотрел выберется ли он сам. Потом вижу, что он не подает никаких признаков, что сам вылезает, тогда мы уже решили быстро к нему плыть», - говорит один из спасателей.
40-метровый пруд преодолели за две минуты, говорят подростки, и сразу бросились вытаскивать мужчину из воды.
«Без сознания, был в одежде, был очень тяжелый, я попросил помощи у Ярослава», - добавляет юноша.
Ребята вытащили мужчину из воды на берег, но тот уже не дышал. Один из подростков не растерялся и побежал к пожарной части, которая рядом, звать на помощь. Спасатели сразу оказали мужчине первую помощь.
«Сначала было страшно, но когда уже начал хрипеть и глазами водить, то уже стало легче», - добавляет Ярослав.
Через 10 минут приехала скорая, которая госпитализировала потерпевшего.
«Был в крайне тяжелом состоянии, без сознания, доставлен в отделение реанимации, практически кома, дыхание неадекватное, больной был переведен на искусственную вентиляцию легких», - рассказывают медики.
Спасатели говорят, если бы не молниеносная реакция двух подростков - чуда бы не произошло, потому что от смерти его отделяли даже не минуты, а секунды.