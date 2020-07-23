Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23.07.2020    16:08:31
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 23 » 10:49:48

Геройский поступок: на Житомирщине двое подростков спасли тонущего рыбака. ВИДЕО

Сегодня, 11:26:48 477 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Геройский поступок: на Житомирщине двое подростков спасли тонущего рыбака. ВИДЕО

 В Житомирской области двое 17-летних подростков спасли рыбака в Бердичеве. Парни заметили, что мужчина упал в воду и сразу бросились на помощь через весь пруд.

Инцидент произошел 20 июля в городе Бердичеве. Подробнее о героическом поступке парней рассказали в ТСН.

На пруд Ярослав и Владимир ходят прыгать с тарзанки. В тот вечер, говорят, заметили как один из рыбаков на другом берегу водоема, забрасывая удочку, упал в воду.
 

«Смотрел выберется ли он сам. Потом вижу, что он не подает никаких признаков, что сам вылезает, тогда мы уже решили быстро к нему плыть», - говорит один из спасателей.


40-метровый пруд преодолели за две минуты, говорят подростки, и сразу бросились вытаскивать мужчину из воды.
 


«Без сознания, был в одежде, был очень тяжелый, я попросил помощи у Ярослава», - добавляет юноша.

Ребята вытащили мужчину из воды на берег, но тот уже не дышал. Один из подростков не растерялся и побежал к пожарной части, которая рядом, звать на помощь. Спасатели сразу оказали мужчине первую помощь.

«Сначала было страшно, но когда уже начал хрипеть и глазами водить, то уже стало легче», - добавляет Ярослав.

Через 10 минут приехала скорая, которая госпитализировала потерпевшего. 
 

«Был в крайне тяжелом состоянии, без сознания, доставлен в отделение реанимации, практически кома, дыхание неадекватное, больной был переведен на искусственную вентиляцию легких», - рассказывают медики.


Спасатели говорят, если бы не молниеносная реакция двух подростков - чуда бы не произошло, потому что от смерти его отделяли даже не минуты, а секунды. 
Тэги: рыбак, пруд, спасение, Житомирщина
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus