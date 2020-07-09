Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09.07.2020    19:24:30
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 9 » 18:20:02

На Житомирщине спасли собаку, которая едва не утонула в яме. ФОТО

Сегодня, 18:47:02 136 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине спасли собаку, которая едва не утонула в яме. ФОТО

 В Житомирской области спасли собаку, которая упала в глубокую яму с водой. Происшествие произошло в пгт Черняхов 8 июля. Сообщается, что жалобный визг животного услышали случайные прохожие и вызвали спасателей.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Черняхов в канализационную яму попал пес и не может из нее самостоятельно выбраться. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что глубина ямы составляет около 1,5 м и она частична заполнена водой", - информирует служба спасения.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились к четвероногому и освободили его из ловушки, подняв руками на поверхность.

Испуганное животное даже не сопротивлялось, а покорно ждало своего освобождения.



Тэги: Житомирщина, спасение, собака
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus