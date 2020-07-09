На Житомирщине спасли собаку, которая едва не утонула в яме. ФОТО

В Житомирской области спасли собаку, которая упала в глубокую яму с водой. Происшествие произошло в пгт Черняхов 8 июля. Сообщается, что жалобный визг животного услышали случайные прохожие и вызвали спасателей.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Черняхов в канализационную яму попал пес и не может из нее самостоятельно выбраться. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что глубина ямы составляет около 1,5 м и она частична заполнена водой"
, - информирует служба спасения.
Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились к четвероногому и освободили его из ловушки, подняв руками на поверхность.
Испуганное животное даже не сопротивлялось, а покорно ждало своего освобождения.