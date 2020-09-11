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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 11 » 12:25:41

Подробности трагедии на железной дороге: девочка полезла под поезд, чтобы сократить дорогу в школу

Сегодня, 12:47:41 979 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подробности трагедии на железной дороге: девочка полезла под поезд, чтобы сократить дорогу в школу

 В Коростене на Житомирщине 9-летняя девочка попала под поезд и осталась без ног. Ученица решила сократить дорогу в школу и пошла напрямик через железнодорожные пути.

Там путь ей преградил грузовой поезд, поэтому девочка полезла под вагон. Именно в этот момент многотонный поезд тронулся, говорится в сюжете ТСН.
 

"Поезд тронулся, 60 вагонов, это не автомобиль. Все в одну секунду произошло, если бы он даже захотел применить экстренное торможение, ничего бы не получилось", - говорит заместитель начальника станции Коростень Владимир Ходаковский.


Медики уверяют, никаких шансов сохранить девочке ноги у них не было.
 

"К нам ребенок был доставлен на клочках кожи, и настолько была большая травматизация, что сделать что-то было невозможно. Сами понимаете, это шок для ребенка - потерять обе ноги, стать инвалидом", - говорит детский хирург Коростенской городской больницы Богдан Ковтанец.


На железнодорожной станции говорят, не раз закрывали несанкционированный переход. Но люди делают лазейки и даже подкопы под бетонными ограждениями.

Напомним, трагедия произошла 9 сентября. Для дальнейшей реабилитации ребенка семьи нужны большие средства.
Тэги: поезд, девочка, Коростень
Комментариев: 2
master_zr
1 master (master_zr)   • 16:39:59, Сегодня [Материал]
+1

Автор статьи как перечислить материальную помощь родителям девочки на лечение ?
Ответ: Оксана Науменко - мати дівчинки. Її номер телефону: 098 061 88 95
карту публікувати не будемо, бо є інформація, що її вчора "обчистили" шахраї.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:01:56, Сегодня [Материал]
+1

Дети всегда берут пример со взрослых.
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