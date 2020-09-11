Подробности трагедии на железной дороге: девочка полезла под поезд, чтобы сократить дорогу в школу

В Коростене на Житомирщине 9-летняя девочка попала под поезд и осталась без ног. Ученица решила сократить дорогу в школу и пошла напрямик через железнодорожные пути.
Там путь ей преградил грузовой поезд, поэтому девочка полезла под вагон. Именно в этот момент многотонный поезд тронулся, говорится в сюжете ТСН
.
"Поезд тронулся, 60 вагонов, это не автомобиль. Все в одну секунду произошло, если бы он даже захотел применить экстренное торможение, ничего бы не получилось", - говорит заместитель начальника станции Коростень Владимир Ходаковский.
Медики уверяют, никаких шансов сохранить девочке ноги у них не было.
"К нам ребенок был доставлен на клочках кожи, и настолько была большая травматизация, что сделать что-то было невозможно. Сами понимаете, это шок для ребенка - потерять обе ноги, стать инвалидом", - говорит детский хирург Коростенской городской больницы Богдан Ковтанец.
На железнодорожной станции говорят, не раз закрывали несанкционированный переход. Но люди делают лазейки и даже подкопы под бетонными ограждениями.
Напомним, трагедия произошла 9 сентября
. Для дальнейшей реабилитации ребенка семьи нужны большие средства.
Ответ: Оксана Науменко - мати дівчинки. Її номер телефону: 098 061 88 95
карту публікувати не будемо, бо є інформація, що її вчора "обчистили" шахраї.