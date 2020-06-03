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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 3 » 13:07:24

На Житомирщине мужчина не заметил приближения поезда и попал в реанимацию

Сегодня, 13:25:24 438 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина не заметил приближения поезда и попал в реанимацию

 В Житомирской области мужчина угодил под поезд, переходя железнодорожный переезд. Каким-то образом мужчина не заметил приближения многотонной машины.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, инцидент произошел 2 июня возле ул. Кемского в Коростене.
 

"Предварительно, около 7:40 машинист местного предприятия, управляя тепловозом и двигаясь по подъездной железнодорожной колеи, совершил наезд на пешехода, который в это время пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.




29-летний коростенец получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Тэги: Коростень, поезд
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:29:38, Сегодня [Материал]
+1

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