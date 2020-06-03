На Житомирщине мужчина не заметил приближения поезда и попал в реанимацию

В Житомирской области мужчина угодил под поезд, переходя железнодорожный переезд. Каким-то образом мужчина не заметил приближения многотонной машины.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, инцидент произошел 2 июня возле ул. Кемского в Коростене.
"Предварительно, около 7:40 машинист местного предприятия, управляя тепловозом и двигаясь по подъездной железнодорожной колеи, совершил наезд на пешехода, который в это время пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
29-летний коростенец получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.