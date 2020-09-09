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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 9 » 15:23:17

В Житомирской области под поезд попала школьница: ребенок остался без ног

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В Житомирской области под поезд попала школьница: ребенок остался без ног

 В среду, 9 сентября, в городе Коростень Житомирской области под поезд попала 9-летняя девочка. Об этом в соцсети сообщила Коростенская районная государственная администрация.

Отмечается, что девочка учится в Коростенской гимназии №7. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Коростенской районной больнице.

"Все расходы по проведению оперативных вмешательств на этом этапе Коростенская районная государственная администрация вместе с руководством районного медицинского учреждения берет на себя", - говорится в сообщении.

В РГА добавили, что девочка осталась без ног. Для дальнейшей реабилитации ребенка семьи нужны большие средства.
 

По факту травмирования девочки полиция открыла уголовное производство. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути под вагонами.

"Предварительно, около 12:10 на одном из путей станции "Коростень" под поездом с прицепными грузовыми вагонами, который двигался в направлении райцентра, оказалась 9-летняя девочка. Сейчас идет проверка", - говорят в полиции.
Тэги: Коростень, поезд, ребенок
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