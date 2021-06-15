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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 15 » 08:33:45

На Житомирщине разыскивали 5-летнего мальчика: украл 500 грн у матери и поехал покупать игрушку

Сегодня, 08:33:33 1074 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине разыскивали 5-летнего мальчика: украл 500 грн у матери и поехал покупать игрушку

 В городе Коростень исчезновение 5-летнего мальчика поставило на уши всю полицию. Как выяснилось, ребенок взял из кошелька матери деньги, сел на маршрутку и поехал в магазин покупать себе игрушку. Об инциденте "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.

"Мама мальчика обратилась в полицию вечером, около 19:50, после безуспешных самостоятельных поисков сына. Уже через 15 минут выяснилось, что малыш достаточно самостоятельный: он сел на местную маршрутку и поехал в магазин, где приобрел себе новую игрушку за деньги, которые взял из маминого кошелька", - информирует полиция.

После это мальчик сел на автобус, чтобы вернуться домой. Там ребенка и встретили полицейские.
 

"Мальчик без сопровождения взрослых не обратил внимание ни водителей и пассажиров, ни продавцов магазина, где он рассчитался 500-гривневой купюрой. К счастью, несмотря на равнодушие взрослых, с ребенком не произошло ничего плохого", - комментирует ситуацию руководитель подразделения ювенальной превенции полиции Житомирщины Наталья Гончарук.


Маленький коростенец пообещал, что больше никогда так не будет делать.

Всего в течении недели полицейские Житомирщины разыскали и вернули домой 13 детей.
Тэги: ребенок, Коростень, ушел из дома, розыск
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