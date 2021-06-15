На Житомирщине разыскивали 5-летнего мальчика: украл 500 грн у матери и поехал покупать игрушку

В городе Коростень исчезновение 5-летнего мальчика поставило на уши всю полицию. Как выяснилось, ребенок взял из кошелька матери деньги, сел на маршрутку и поехал в магазин покупать себе игрушку. Об инциденте "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Мама мальчика обратилась в полицию вечером, около 19:50, после безуспешных самостоятельных поисков сына. Уже через 15 минут выяснилось, что малыш достаточно самостоятельный: он сел на местную маршрутку и поехал в магазин, где приобрел себе новую игрушку за деньги, которые взял из маминого кошелька"
, - информирует полиция.
После это мальчик сел на автобус, чтобы вернуться домой. Там ребенка и встретили полицейские.
"Мальчик без сопровождения взрослых не обратил внимание ни водителей и пассажиров, ни продавцов магазина, где он рассчитался 500-гривневой купюрой. К счастью, несмотря на равнодушие взрослых, с ребенком не произошло ничего плохого", - комментирует ситуацию руководитель подразделения ювенальной превенции полиции Житомирщины Наталья Гончарук.
Маленький коростенец пообещал, что больше никогда так не будет делать.
Всего в течении недели полицейские Житомирщины разыскали и вернули домой 13 детей.