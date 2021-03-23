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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 23 » 14:57:28

2-летний мальчик отправился в путешествие по лесу: к счастью, его быстро нашли. ФОТО

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2-летний мальчик отправился в путешествие по лесу: к счастью, его быстро нашли. ФОТО

 2-летний мальчик, пока мать была занята домашними делами, отправился в путешествие по лесам севера Житомирской области. К счастью, его быстро нашла одна из поисковых групп полицейских.

Как стало известно "Журналу Житомира", инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, в селе Каменевка.

"Мать вместе с ребенком приехала из города наводить порядок после зимы в своем загородном хозяйстве. Пока женщина хлопотала по хозяйству, ее 2-летний сын играл во дворе. В какой-то момент хозяйка увидела покинутые мальчиком игрушки, однако его самого нигде не было. Самостоятельные поиски во дворе и по сельской улице ничего не дали", - рассказали правоохранители.



Село небольшое и находится в лесистой местности. Поэтому, не теряя времени, полицейские поделились на совместные с местными жителями поисковые группы и принялись отрабатывать территорию.

Отдельная группа в селе проверяла заброшенные дома, помещения, кустарники на окраинах и тому подобное. Другие прочесывали лес по определенным секторам.


 

"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. В итоге увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали , развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника Овручского отдела полиции Петр Бородий.


К счастью, мальчик не пострадал. На служебном автомобиле полицейские привезли малыша в село и передали матери.

Тэги: ребенок, розыск, Житомирская область
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