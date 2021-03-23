2-летний мальчик отправился в путешествие по лесу: к счастью, его быстро нашли. ФОТО

2-летний мальчик, пока мать была занята домашними делами, отправился в путешествие по лесам севера Житомирской области. К счастью, его быстро нашла одна из поисковых групп полицейских.
Как стало известно "Журналу Житомира
", инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, в селе Каменевка.
"Мать вместе с ребенком приехала из города наводить порядок после зимы в своем загородном хозяйстве. Пока женщина хлопотала по хозяйству, ее 2-летний сын играл во дворе. В какой-то момент хозяйка увидела покинутые мальчиком игрушки, однако его самого нигде не было. Самостоятельные поиски во дворе и по сельской улице ничего не дали"
, - рассказали правоохранители.
Село небольшое и находится в лесистой местности. Поэтому, не теряя времени, полицейские поделились на совместные с местными жителями поисковые группы и принялись отрабатывать территорию.
Отдельная группа в селе проверяла заброшенные дома, помещения, кустарники на окраинах и тому подобное. Другие прочесывали лес по определенным секторам.
"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. В итоге увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали , развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника Овручского отдела полиции Петр Бородий.
К счастью, мальчик не пострадал. На служебном автомобиле полицейские привезли малыша в село и передали матери.