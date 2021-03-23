2-летний мальчик отправился в путешествие по лесу: к счастью, его быстро нашли. ФОТО

"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. В итоге увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали , развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника Овручского отдела полиции Петр Бородий.