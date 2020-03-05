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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 5 » 13:46:18

На Житомирщине из дома сбежал мальчик: родные бросились на поиски, а он тем временем спал в собачьей будке

Сегодня, 14:08:18 369 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из дома сбежал мальчик: родные бросились на поиски, а он тем временем спал в собачьей будке

 В Житомирской области 9-летний мальчик обиделся на бабушку и сбежал из дома. К счастью ребенка оперативно удалось найти, он спала в собачьей будке. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Бабушка присматривала за мальчиком, который вернулся из школы, и сделала замечания относительно его длительных игр в мобильном телефоне. После женщина пошла в летнюю кухню готовить ужин. Когда же вернулась, ребенка в доме не было. Не откликался внук нигде во дворе. После самостоятельных неудачных поисков, к которым присоединилась после возвращения с работы и мама мальчика, было решено обратиться за помощью правоохранителей", - говорится в сообщении.


Уже через час ребенка нашли. Все это время он спал в собачьей будке.

Свою выходку он объяснил обидой на замечания бабушки. В присутствии родных полицейские пообщались с мальчиком, разъяснив негативные последствия подобных поступков и возможные угрозы.

Между тем в Житомирской области продолжается поиск 16-летнего Дмитрия Степарука. Последний раз парня видели вечером 21 февраля в районном центре Хорошев.

Приметы Дмитрия Степарука: среднего роста, темные волосы, на правой щеке имеет родимое пятно. Был одет в черный спортивный костюм, серую куртку, черные кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Степарука, сообщите по телефонам (096) 812 79 51, (0414) 532102, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: ребенок, Житомирская область, розыск, пропал человек
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