На Житомирщине из дома сбежал мальчик: родные бросились на поиски, а он тем временем спал в собачьей будке

"Бабушка присматривала за мальчиком, который вернулся из школы, и сделала замечания относительно его длительных игр в мобильном телефоне. После женщина пошла в летнюю кухню готовить ужин. Когда же вернулась, ребенка в доме не было. Не откликался внук нигде во дворе. После самостоятельных неудачных поисков, к которым присоединилась после возвращения с работы и мама мальчика, было решено обратиться за помощью правоохранителей", - говорится в сообщении.