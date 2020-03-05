В Житомирской области 9-летний мальчик обиделся на бабушку и сбежал из дома. К счастью ребенка оперативно удалось найти, он спала в собачьей будке. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Бабушка присматривала за мальчиком, который вернулся из школы, и сделала замечания относительно его длительных игр в мобильном телефоне. После женщина пошла в летнюю кухню готовить ужин. Когда же вернулась, ребенка в доме не было. Не откликался внук нигде во дворе. После самостоятельных неудачных поисков, к которым присоединилась после возвращения с работы и мама мальчика, было решено обратиться за помощью правоохранителей", - говорится в сообщении.
Уже через час ребенка нашли. Все это время он спал в собачьей будке.
Свою выходку он объяснил обидой на замечания бабушки. В присутствии родных полицейские пообщались с мальчиком, разъяснив негативные последствия подобных поступков и возможные угрозы.
Между тем в Житомирской области продолжается поиск 16-летнего Дмитрия Степарука
. Последний раз парня видели вечером 21 февраля в районном центре Хорошев.
Приметы Дмитрия Степарука
: среднего роста, темные волосы, на правой щеке имеет родимое пятно. Был одет в черный спортивный костюм, серую куртку, черные кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Степарука, сообщите по телефонам (096) 812 79 51, (0414) 532102, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.
На Житомирщине из дома сбежал мальчик: родные бросились на поиски, а он тем временем спал в собачьей будке