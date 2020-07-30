Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 30.07.2020    14:13:50
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 30 » 13:10:12

Помогите найти! В Житомирской области исчезла 74-летняя пенсионерка

Сегодня, 13:37:12 129 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Помогите найти! В Житомирской области исчезла 74-летняя пенсионерка

 Полицейские разыскивают в Житомирской области пожилую женщину. Мария Михайловна Сиротюк 29 июля ушла из своего дома в Новоград-Волынском районе и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Полиция призывает жителей Житомирщины помочь найти пенсионерку.

Приметы женщины: рост около 165-170 см, худощавого телосложения, имеются вставные протезы нижней челюсти, речь нечеткая. В связи с ранее перенесенной болезнью может плохо ориентироваться в пространстве, имеет медленную походку, на ноге - пятно черного цвета от раны.

Была одета: в шелковый фиолетовый платок, халат с пестрым рисунком, серую безрукавку до колен, носки зеленого цвета, фиолетовые тапочки.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Марии Сиротюк, сообщите об этом по телефону (0412) 40-74-75, (04141) 3-51-54, 063-650-96-64, 102 или обратитесь к ближайший участок полиции.

Тэги: розыск, пропал человек, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus