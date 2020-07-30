Помогите найти! В Житомирской области исчезла 74-летняя пенсионерка

Полицейские разыскивают в Житомирской области пожилую женщину. Мария Михайловна Сиротюк 29 июля ушла из своего дома в Новоград-Волынском районе и сейчас ее местонахождение неизвестно.
Полиция призывает жителей Житомирщины помочь найти пенсионерку.
Приметы женщины
: рост около 165-170 см, худощавого телосложения, имеются вставные протезы нижней челюсти, речь нечеткая. В связи с ранее перенесенной болезнью может плохо ориентироваться в пространстве, имеет медленную походку, на ноге - пятно черного цвета от раны.
Была одета
: в шелковый фиолетовый платок, халат с пестрым рисунком, серую безрукавку до колен, носки зеленого цвета, фиолетовые тапочки.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Марии Сиротюк, сообщите об этом по телефону (0412) 40-74-75, (04141) 3-51-54, 063-650-96-64, 102
или обратитесь к ближайший участок полиции.