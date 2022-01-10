Имеет проблемы с памятью: на Житомирщине полиция, военные и местные жители разыскивают пенсионера. ФОТО

Полицейские вместе с военнослужащими, лесоводами и жителями громады разыскивают 68-летнего жителя пгт Городок Станислава Валентиновича Соловьева. Известно, что мужчина 8 января вышел из дома, около 15 часов, и до сих пор не вернулся.
Как сообщили в полиции
, мужчина может быть дезориентирован в пространстве, не помнить сведений о себе.
Приметы Станислава Соловьева
"В течение дня 9 января общий отряд полицейских, военнослужащих ВСУ в/ч пгт Городок, лесоводов и актива громады отрабатывали лесной массив в направлениях окрестных сел – Хомовка, Крымок, Белка, Белая Криница. Сейчас поиски мужчины продолжаются в близлежащих лесах, в населенных пунктах Радомышльской громады и в селах Киевщины, граничащих с ними", – рассказал начальник Радомышльского отделения полиции Александр Кириченко.
: среднего роста, среднего телосложения, волосы седые (короткие), в области груди шрам после операции.
Был одет
: в черную дубленку, кожаную шапку, черные спортивные штаны, черные сапоги типа "Аляска" с белыми полосами.
"Уважаемые граждане, если имеете любую информацию о возможном местонахождении пропавшего, сообщите в полицию или на спецлинию 102"
, – призывают правоохранители.
Фото: полиция