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Имеет проблемы с памятью: на Житомирщине полиция, военные и местные жители разыскивают пенсионера. ФОТО

10 Января 2022, 14:42:07 1654 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Имеет проблемы с памятью: на Житомирщине полиция, военные и местные жители разыскивают пенсионера. ФОТО

 Полицейские вместе с военнослужащими, лесоводами и жителями громады разыскивают 68-летнего жителя пгт Городок Станислава Валентиновича Соловьева. Известно, что мужчина 8 января вышел из дома, около 15 часов, и до сих пор не вернулся.

Как сообщили в полиции, мужчина может быть дезориентирован в пространстве, не помнить сведений о себе.
 

"В течение дня 9 января общий отряд полицейских, военнослужащих ВСУ в/ч пгт Городок, лесоводов и актива громады отрабатывали лесной массив в направлениях окрестных сел – Хомовка, Крымок, Белка, Белая Криница. Сейчас поиски мужчины продолжаются в близлежащих лесах, в населенных пунктах Радомышльской громады и в селах Киевщины, граничащих с ними", – рассказал начальник Радомышльского отделения полиции Александр Кириченко.


Приметы Станислава Соловьева: среднего роста, среднего телосложения, волосы седые (короткие), в области груди шрам после операции.

Был одет: в черную дубленку, кожаную шапку, черные спортивные штаны, черные сапоги типа "Аляска" с белыми полосами.

"Уважаемые граждане, если имеете любую информацию о возможном местонахождении пропавшего, сообщите в полицию или на спецлинию 102", – призывают правоохранители.

Фото: полиция
Тэги: Житомирская область, пропал человек, розыск
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