В Житомирской области завершились поиски 16-летнего Дмитрия Степарука, который исчез еще 21 февраля. Его тело 11 марта обнаружили в пруду в пгт Хорошев. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Напомним, поиски 16-летнего жителя Хорошевского района продолжались почти три недели.
Сообщение об исчезновении юноши поступило в отделение полиции вечером 23 февраля. В полиции были сведения, что два дня до этого он находился в райцентре, встречался с друзьями, употреблял спиртное. Последний раз парня видели в тот же вечер на окраине райцентра нетрезвым.
В рамках уголовного производства по факту исчезновения несовершеннолетнего полицейские рассматривали все возможные версии вероятного развития событий.
Правоохранители организовали поисковую операцию. К ежедневным отработкам территории привлекались работники местного и соседних территориальных подразделений полиции, спецназовцы и кинологи ГУНП, курсанты Житомирского учебного центра подготовки полицейских, нацгвардейци, спасатели, местная община. Для обследования дна водоемов привлекались водолазы.
Юношу, которого 3 недели разыскивали на Житомирщине, нашли мертвым. ВИДЕО