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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 12 » 09:50:40

Юношу, которого 3 недели разыскивали на Житомирщине, нашли мертвым. ВИДЕО

Сегодня, 09:58:40 1095 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Юношу, которого 3 недели разыскивали на Житомирщине, нашли мертвым. ВИДЕО

 В Житомирской области завершились поиски 16-летнего Дмитрия Степарука, который исчез еще 21 февраля. Его тело 11 марта обнаружили в пруду в пгт Хорошев. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Тело парня было обнаружено в пожарном водоеме вблизи автозаправочной станции в пгт Хорошев. Мать пропавшего в феврале 16-летнего юноши узнала в погибшем своего сына", - информирует полиция.
 

Напомним, поиски 16-летнего жителя Хорошевского района продолжались почти три недели.

Сообщение об исчезновении юноши поступило в отделение полиции вечером 23 февраля. В полиции были сведения, что два дня до этого он находился в райцентре, встречался с друзьями, употреблял спиртное. Последний раз парня видели в тот же вечер на окраине райцентра нетрезвым.

В рамках уголовного производства по факту исчезновения несовершеннолетнего полицейские рассматривали все возможные версии вероятного развития событий.

Правоохранители организовали поисковую операцию. К ежедневным отработкам территории привлекались работники местного и соседних территориальных подразделений полиции, спецназовцы и кинологи ГУНП, курсанты Житомирского учебного центра подготовки полицейских, нацгвардейци, спасатели, местная община. Для обследования дна водоемов привлекались водолазы.
Тэги: парень, розыск, пропал человек, Житомирская область
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