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В Житомирской области исчезла 16-летняя девушка: приметы и фото

Сегодня, 11:32:35 153 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области исчезла 16-летняя девушка: приметы и фото

 В Житомирской области полицейские разыскивают 16-летнюю девушку и просят граждан сообщить любую информацию о месте её пребывания.

"Надежда проживает и учится в г. Бердичев. Около 16.00 24 августа девушка без телефона ушла из дома, никого не известив о своих намерениях, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно", - информирует полиция Житомирщины.

Приметы Надежды: на рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые (крашеные).



Была одета: темные брюки с бело-розовым принтом, кроссовки фирмы "Capa", имела с собой темный рюкзак.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Надежды Глобы, обратитесь по телефону 096-468-11-12 или 102, или сообщите в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: пропал человек, розыск, Житомирская область
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