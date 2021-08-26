В Житомирской области исчезла 16-летняя девушка: приметы и фото

В Житомирской области полицейские разыскивают 16-летнюю девушку и просят граждан сообщить любую информацию о месте её пребывания.
"Надежда проживает и учится в г. Бердичев. Около 16.00 24 августа девушка без телефона ушла из дома, никого не известив о своих намерениях, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно"
, - информирует полиция Житомирщины.
Приметы Надежды
: на рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые (крашеные).
Была одета
: темные брюки с бело-розовым принтом, кроссовки фирмы "Capa", имела с собой темный рюкзак.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Надежды Глобы, обратитесь по телефону 096-468-11-12 или 102, или сообщите в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.