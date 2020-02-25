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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 25 » 12:45:51

Ушел гулять и пропал: на Житомирщине вторые сутки разыскивают 16-летнего парня. ФОТО

Сегодня, 13:03:51 987 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел гулять и пропал: на Житомирщине вторые сутки разыскивают 16-летнего парня. ФОТО

 В Житомирской области вторые сутки продолжается розыск 16-летнего юноши, который исчез 21 февраля. К поискам привлечены полицейские, кинологи, нацгвардейцы, местная община. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Об исчезновении 16-летнего сына в Хорошевское отделение полиции сообщила жительница с. Теренцы вечером 23 февраля. По словам женщины, юноша не появляется дома еще с пятницы, 21 февраля", - информирует полиция.

Полицейские, проверяя информацию, установили, что в тот день парень пошел на прогулку с другом. Вечер провел в компании местных сверстников, позже молодежь разошлась по домам. Однако Дмитрий домой не вернулся.
 

"На поиски юноши сразу же были привлечены работники Хорошевского отделения полиции, а утром к отработке села и окружающей лесистой местности присоединились приданные силы из соседних районов, областного главка полиции, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии. Также обследуем местные водоемы", - сообщил начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.


По состоянию на утро 25 февраля поисковая операция продолжается. Проверяются все версии возможного развития событий.










Приметы Дмитрия Степарука: среднего роста, темные волосы, на правой щеке имеет родимое пятно. Был одет в черный спортивный костюм, серую куртку, черные кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Степарука, сообщите по телефонам (096) 812 79 51, (0414) 532102, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.


 
Тэги: пропал человек, парень, Житомирская область, розыск
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