Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. В Житомирской области сотни человек прочесывают поля и леса в надежде найти пропавшего парня. ФОТО - 27 Февраля 2020