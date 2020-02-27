Полицейские, спасатели и местные жители продолжают на Житомирщине поисковую операция по установлению места нахождения 16-летнего Дмитрия Степарука.
Последний раз парня видели вечером 21 февраля в районном центре Хорошев, где он отдыхал с товарищами. По словам молодых людей, парень намеревался добираться домой. Однако в село Теренцы он так и не вернулся
. Телефонная связь с парнем также оборвалась.
Поисковые мероприятия полиции начались сразу после поступления сообщения от матери о его исчезновении. Известно, что юноша не мог самостоятельно выехать за пределы района, потому что не имел при себе ни денег, ни каких-либо документов.
Приметы Дмитрия Степарука
"К отработке райцентра, села, где юноша проживал, окружающей местности сейчас привлечены значительные силы. Около сотни людей уже третий день подряд шаг за шагом прочесывают определенную территорию. К поискам, кроме работников Хорошевского и соседних территориальных подразделений полиции, привлечены кинологи, в том числе курсанты Житомирского учебного центра, бойцы роты полиции особого назначения, нацгвардейцы, спасатели и местная община", - прокомментировал заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.
: среднего роста, темные волосы, на правой щеке имеет родимое пятно. Был одет
в черный спортивный костюм, серую куртку, черные кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Степарука, сообщите по телефонам (096) 812 79 51, (0414) 532102, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.
В Житомирской области сотни человек прочесывают поля и леса в надежде найти пропавшего парня. ФОТО