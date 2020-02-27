Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27.02.2020    09:09:53
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 27 » 08:52:50

В Житомирской области сотни человек прочесывают поля и леса в надежде найти пропавшего парня. ФОТО

Сегодня, 09:01:50 87 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области сотни человек прочесывают поля и леса в надежде найти пропавшего парня. ФОТО

 Полицейские, спасатели и местные жители продолжают на Житомирщине поисковую операция по установлению места нахождения 16-летнего Дмитрия Степарука.

Последний раз парня видели вечером 21 февраля в районном центре Хорошев, где он отдыхал с товарищами. По словам молодых людей, парень намеревался добираться домой. Однако в село Теренцы он так и не вернулся. Телефонная связь с парнем также оборвалась.

Поисковые мероприятия полиции начались сразу после поступления сообщения от матери о его исчезновении. Известно, что юноша не мог самостоятельно выехать за пределы района, потому что не имел при себе ни денег, ни каких-либо документов.
 

"К отработке райцентра, села, где юноша проживал, окружающей местности сейчас привлечены значительные силы. Около сотни людей уже третий день подряд шаг за шагом прочесывают определенную территорию. К поискам, кроме работников Хорошевского и соседних территориальных подразделений полиции, привлечены кинологи, в том числе курсанты Житомирского учебного центра, бойцы роты полиции особого назначения, нацгвардейцы, спасатели и местная община", - прокомментировал заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.


Приметы Дмитрия Степарука: среднего роста, темные волосы, на правой щеке имеет родимое пятно. Был одет в черный спортивный костюм, серую куртку, черные кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Степарука, сообщите по телефонам (096) 812 79 51, (0414) 532102, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.



















Тэги: пропал ребенок, парень, розыск, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus