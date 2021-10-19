В Житомирской области ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

Житомирская полиция разыскивает 11-летнюю школьницу Алину Кохановскую. Известно, что 18 октября она пошла в школу и не вернулась домой в с. Великие Кошарища.
По информации полиции
, школьница уже не в первый исчезает и может находиться в столице.
Приметы Алины Кохановской: рост около 150 см, худощавая, волосы русые, короткие.
Была одета: в серые брюки, куртку разноцветную: с одной стороны - черная, с другой - кофейного цвета. При себе имеет рюкзак сине-желтого цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Алины Кохановской, обратитесь по телефонам (0412) 40-78-03, 40-74-75, 40-73-04 или сообщите по спецлинии 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.