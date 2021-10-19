Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 19 Октября 2021    11:18:37
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 19 » 10:25:29

В Житомирской области ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

Сегодня, 10:25:29 183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

 Житомирская полиция разыскивает 11-летнюю школьницу Алину Кохановскую. Известно, что 18 октября она пошла в школу и не вернулась домой в с. Великие Кошарища.

По информации полиции, школьница уже не в первый исчезает и может находиться в столице.

Приметы Алины Кохановской: рост около 150 см, худощавая, волосы русые, короткие.

Была одета: в серые брюки, куртку разноцветную: с одной стороны - черная, с другой - кофейного цвета. При себе имеет рюкзак сине-желтого цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Алины Кохановской, обратитесь по телефонам (0412) 40-78-03, 40-74-75, 40-73-04 или сообщите по спецлинии 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: пропал ребенок, Житомирская область, розыск
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus