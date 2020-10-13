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Сбежала ночью из дома: в Житомире полиция и родные разыскивают 12-летнюю девочку

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Сбежала ночью из дома: в Житомире полиция и родные разыскивают 12-летнюю девочку

 В Житомире правоохранители и родные разыскивают 12-летнюю Ольгу Лищевскую, которая сбежала из дома 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирский области.

"12 октября в полицию обратилась мама девочки с заявлением о ее исчезновении. Ночью она ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорят в полиции.

Известно, что девочка проживает и учится в Житомире. По словам родных, вероятно она пошла из дома 11 октября около 23:00, когда все спали. Ранее она уже покидала место жительства и путешествовала по городу. При общении Ольга может называться другим именем.

Приметы девочки: на вид 12-13 лет, рост около 150 см, волосы русые длиной до плеч.

Была одета в куртку черного цвета с вставками из меха, черные лосины, черные замшевые ботинки. Может иметь при себе коричневую сумку.
 

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Ольги Лищевской, сообщите по спецлинии 102, или по телефонам (093) 501-87-68, (068) 511-62-85, (067) 137-29-70 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.


Тэги: Житомир, сбежал из дома, ребенок, розыск
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