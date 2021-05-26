На Житомирщине в водоеме обнаружили тело парня, которого несколько дней разыскивали родные

"Сообщение об исчезновении парня поступило в полицию от его родных 21 мая. В рамках уголовного производства по факту исчезновения 23-летнего жителя г. Коростеня полицейские проводили первоочередные действия. 25 мая в Коростенское районное управление полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что проходя вдоль реки он заметил тело человека. На месте работала следственно-оперативная группа. При выяснении всех обстоятельств было установлено, что погибшим является местный житель 1998 г.р. При внешнем осмотре телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти выясняют судебно медицинские эксперты", - отметила инспектор по информационной поддержке Коростенского районного управления полиции Елена Волковская.