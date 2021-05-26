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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 26 » 12:04:46

На Житомирщине в водоеме обнаружили тело парня, которого несколько дней разыскивали родные

Сегодня, 12:04:46 1137 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в водоеме обнаружили тело парня, которого несколько дней разыскивали родные

 Вечером 25 мая в одном из микрорайонов города Коростень было обнаружено тело Сергея Тищенко, которого несколько дней разыскивали родные.

Об этом сообщает сайт Коростень.today со ссылкой на близких парня.

"Его нашли в воде на Броваре. Руки были связаны скотчем, избит...", - рассказали родные.

В Коростенском районном управлении полиции подтвердили информацию об обнаружении тела парня.
 

"Сообщение об исчезновении парня поступило в полицию от его родных 21 мая. В рамках уголовного производства по факту исчезновения 23-летнего жителя г. Коростеня полицейские проводили первоочередные действия. 25 мая в Коростенское районное управление полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что проходя вдоль реки он заметил тело человека. На месте работала следственно-оперативная группа. При выяснении всех обстоятельств было установлено, что погибшим является местный житель 1998 г.р. При внешнем осмотре телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти выясняют судебно медицинские эксперты", - отметила инспектор по информационной поддержке Коростенского районного управления полиции Елена Волковская.


23-летний коростенец Сергей Тищенко исчез 16 мая 2021 года, родные написали заявление в полицию 21 мая.
Тэги: Коростень, пропал человек, труп, розыск
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