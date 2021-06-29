На Житомирщине девочка сбежала от пьяной матери: дома у семьи обнаружили ужасный беспорядок. ФОТО

В городе Новоград-Волынский полицейские ночью искали 7-летнюю девочку. Об исчезновении ребенка после полуночи в полицию сообщила ее мать. Девочку полицейские разыскали на рассвете в чужой семье. Как выяснилось, дома она проживать не может из-за антисанитарии. Сейчас ребенком занимаются социальные службы.
"28 июня около 1:00 в Новоград-Волынский райотдел полиции обратилась 27-летняя жительница города с сообщением об исчезновении ее 7-летней дочери. Полицейские выяснили, что женщина в последний раз видела ребенка еще около 16:00, перед тем как легла спать , будучи нетрезвой. Когда и куда пошла дочь, она не знала", - сообщает полиция Житомирщины.
Полицейские начали немедленные поиски, в том числе проверяя заброшенные здания, заросли и водоемы. Также следственно-оперативная группа отправилась по месту жительства ребенка. Впрочем, хозяйка не сразу впустила их в дом, сообщив, что не может открыть дверь. Когда все же удалось зайти внутрь, стала понятна причина такого поведения: в комнатах царил беспорядок и антисанитария. Условий для нормального проживания ребенка мать не создала.
Фото: полиция
Около 5 часов утра девочку разыскали в одной из семей на соседней улице.
"Она осталась ночевать у подружки, причем взрослые члены семьи не заметили, что у них находится чужой ребенок. Только во время посещения полицейских нашли гостью, которая спала вместе с другими детьми", - рассказали правоохранители.
Девочку временно поместили в лечебное учреждение для обследования. Сейчас ею занимаются социальные службы и решают вопрос о лишении матери родительских прав.
Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции и на учете соцслужб не состоит. Полицейские составили в отношении женщины материалы об административных правонарушениях.
Фото: полиция