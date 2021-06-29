На Житомирщине девочка сбежала от пьяной матери: дома у семьи обнаружили ужасный беспорядок. ФОТО

"28 июня около 1:00 в Новоград-Волынский райотдел полиции обратилась 27-летняя жительница города с сообщением об исчезновении ее 7-летней дочери. Полицейские выяснили, что женщина в последний раз видела ребенка еще около 16:00, перед тем как легла спать , будучи нетрезвой. Когда и куда пошла дочь, она не знала", - сообщает полиция Житомирщины.