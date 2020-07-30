Пьяная мать жестоко избила младенца за громкий плач

"Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешала ей выпивать. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у ребенка синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку - закрытую черепномозговую травму", - говорят правоохранители.

"Указанная семья состоит на учете социальных служб. В течение последних двух лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А ювенальные инспекторы полиции еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания малышей вместе с матерью. Однако решение так и не было принято", - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.