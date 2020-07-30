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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 30 » 15:17:59

Пьяная мать жестоко избила младенца за громкий плач

Сегодня, 15:37:59 643 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяная мать жестоко избила младенца за громкий плач

 В Житомирской области мать избила свою годовалую дочь, потому что та мешала ей застольничать. У младенца зафиксировали черепно-мозговую травму, сейчас о нем заботятся врачи.

Как рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области, происшествие произошло в одном из сел Радомышльского района.
 

"Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешала ей выпивать. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у ребенка синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку - закрытую черепномозговую травму", - говорят правоохранители.


Известно, что ребенок проживает в доме вместе с матерью и ее сожителем, которые имеют пристрастие к алкоголю. Кроме нее, на воспитании 27-летней женщины есть еще четверо малолетних детей, старшей из которых 10 лет.
 

"Указанная семья состоит на учете социальных служб. В течение последних двух лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А ювенальные инспекторы полиции еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания малышей вместе с матерью. Однако решение так и не было принято", - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.


Четверо других детей сейчас изъяты из семьи и находятся под присмотром бабушки. По действующему законодательству за избиение ребенка матери грозит ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.
Тэги: избиение, мать, Житомирщина, ребенок
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 18:28:48, Сегодня [Материал]
0

животное надо принудительно стирилизовать и посадить. детям найти приемную семью, так у них будет шанс
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