Пытали людей и транслировали на Youtube: суд взял под стражу блогеров из Бердичева

Полиция разыскала, а суд взял под стражу блогеров из Бердичева, которые похитили мужчину и несколько дней пытали его, транслював это на Youtube.
Как сообщал "Журнал Житомира
", еще в мае в полицию обратилась бердичевлянка с сообщением о безвестном исчезновении 28-летнего сына. Впоследствии мужчину полицейские обнаружили в одном из помещений в Бердичеве, откуда трое местных жителей вели онлайн трансляцию издевательств над ним
.
"Тогда по данному факту этим трем лицам было сообщено о незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК). Однако ни один из них на заседание суда, где рассматривалось ходатайство об избрании им меры пресечения, не явился, а затем было вынесено постановление о принудительном приводе мужчин", - рассказал начальник Бердичевского ОП Олег Мельничук.
Указанных граждан объявили в розыск. Задержали их 9 сентября в городе Кременчуг Полтавской области.
На днях в Бердичевском районном суде прошло рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения. Суд определил всем трем содержание под стражей без права внесения залога.
Санкция статьи 146 (ч.2) Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.
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