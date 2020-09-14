Пытали людей и транслировали на Youtube: суд взял под стражу блогеров из Бердичева

"Тогда по данному факту этим трем лицам было сообщено о незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК). Однако ни один из них на заседание суда, где рассматривалось ходатайство об избрании им меры пресечения, не явился, а затем было вынесено постановление о принудительном приводе мужчин", - рассказал начальник Бердичевского ОП Олег Мельничук.