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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 14 » 09:34:36

Пытали людей и транслировали на Youtube: суд взял под стражу блогеров из Бердичева

Сегодня, 09:47:36 177 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пытали людей и транслировали на Youtube: суд взял под стражу блогеров из Бердичева

 Полиция разыскала, а суд взял под стражу блогеров из Бердичева, которые похитили мужчину и несколько дней пытали его, транслював это на Youtube.

Как сообщал "Журнал Житомира", еще в мае в полицию обратилась бердичевлянка с сообщением о безвестном исчезновении 28-летнего сына. Впоследствии мужчину полицейские обнаружили в одном из помещений в Бердичеве, откуда трое местных жителей вели онлайн трансляцию издевательств над ним.
 

"Тогда по данному факту этим трем лицам было сообщено о незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК). Однако ни один из них на заседание суда, где рассматривалось ходатайство об избрании им меры пресечения, не явился, а затем было вынесено постановление о принудительном приводе мужчин", - рассказал начальник Бердичевского ОП Олег Мельничук.




Указанных граждан объявили в розыск. Задержали их 9 сентября в городе Кременчуг Полтавской области.

На днях в Бердичевском районном суде прошло рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения. Суд определил всем трем содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи 146 (ч.2) Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.
Тэги: пытки, блогеры, Бердичев, полиция
Комментариев: 1
google
1 Гугиль (google)   • 10:16:27, Сегодня [Материал]
0

"Пытали людей и транслировали на Youtube"
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