В Житомирской области до сих пор стоят два памятника Ленину. ФОТО

В Олевском районе Житомирской области нашли не демонтированные памятники Владимиру Ленину. Один находится в Белокоровичах, другой - в Замысловичах.
Об этом сообщает LB.ua
со ссылкой на главу проекта "Декоммунизация.Украина
" Вадима Познякова.
По словам главы Белокоровичской ОТГ Сергея Коцура, памятник Ленину планируют переделать в казака и уже приглашали скульптора. Но из-за стоимости работ сделать казака из Ленина планируют уже в следующем году.
Белокоровичи
По словам старосты села Замысловичи Ларисы Бабич, Ленина они уже демонтировали давно.
"Бывают часто случаи, когда местные чиновники пишут ответы "мы все демонтировали", а по факту памятники как стояли, так и стоят. Сейчас мы запросили фотофиксацию места, где стоял памятник, и если их не демонтировали - то после выборов поедем в Житомирскую область", - рассказал Позняков.
Замысловичи
Памятники Ленину должны быть демонтированы в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Напомним, в Житомире ночью 21 февраля 2014 года на площади Соборной снесли памятник Ленину
.
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