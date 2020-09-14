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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 14 » 14:34:56

В Житомирской области до сих пор стоят два памятника Ленину. ФОТО

Вчера, 14:38:56 1071 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области до сих пор стоят два памятника Ленину. ФОТО

 В Олевском районе Житомирской области нашли не демонтированные памятники Владимиру Ленину. Один находится в Белокоровичах, другой - в Замысловичах.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на главу проекта "Декоммунизация.Украина" Вадима Познякова.

По словам главы Белокоровичской ОТГ Сергея Коцура, памятник Ленину планируют переделать в казака и уже приглашали скульптора. Но из-за стоимости работ сделать казака из Ленина планируют уже в следующем году.

Белокоровичи

По словам старосты села Замысловичи Ларисы Бабич, Ленина они уже демонтировали давно.
 

"Бывают часто случаи, когда местные чиновники пишут ответы "мы все демонтировали", а по факту памятники как стояли, так и стоят. Сейчас мы запросили фотофиксацию места, где стоял памятник, и если их не демонтировали - то после выборов поедем в Житомирскую область", - рассказал Позняков.


Замысловичи

Памятники Ленину должны быть демонтированы в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Напомним, в Житомире ночью 21 февраля 2014 года на площади Соборной снесли памятник Ленину.
Тэги: декоммунизация, Ленин, памятник, Житомирщина
Комментариев: 6
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 14:56:28, Вчера [Материал]
-2

А я все гадал, почему в Украине так стремительно падает уровень жизни? Теперь все встало на свои места - два Ленина еще стоят! )))
Яблочный
2 Алексей Федорович (Яблочный)   • 15:23:21, Вчера [Материал]
+4

У тебя уровень с какого на какой упал?
kozyberda79
3 Наталия (kozyberda79)   • 21:15:57, Вчера [Материал]
+1

Ай яяяяяяяяй какая нелепость..... проблема века
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 21:17:26, Вчера [Материал]
-2

Вот теперь заживём!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:49:55, Вчера [Материал]
-1

совки тупые - перемагают символы
настоящая революция в душе
sax
6 saks (sax)   • 23:51:11, Вчера [Материал]
0

Один раз в неделю, к Ленину приходил старый коммунист и смывал фекалии птиц, для повышения жизненного уровня украинского народа.Есть у революции начало, нет у революции конца.
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