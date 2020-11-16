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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Ноябрь » 16 » 17:05:44

Коростышевские каменщики создали памятник Леониду Каденюку: его установят на Байковом кладбище. ФОТО

Вчера, 17:37:44 732 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коростышевские каменщики создали памятник Леониду Каденюку: его установят на Байковом кладбище. ФОТО

 В Житомирской области изготовили памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку, который установят на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко.
 

«Последние штрихи кропотливой полугодовой работы Коростышевских каменщиков и великих художников. Памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку начнут монтировать на Байковом кладбище в Киеве», - говорится в сообщении.


Известно, что памятник изготовили из известного Покостовского гранита, который добывают в Житомирской области. Автор памятника - Анатолий Гайдамака, а скульптор - Владимир Шолудько.

Официальное открытие - 19 ноября. Именно в этот день, в 1997 году, Леонид Каденюк совершил полет на шаттле Columbia.

Каденюк умер в Киеве 31 января 2018 года во время утренней пробежки от сердечного приступа. Леонида Каденюка похоронили 2 февраля на Байковом кладбище в Киеве.



Тэги: памятник, Каденюк, космонавт, Житомирщина
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