Коростышевские каменщики создали памятник Леониду Каденюку: его установят на Байковом кладбище. ФОТО

В Житомирской области изготовили памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку, который установят на Байковом кладбище в Киеве.
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сообщил первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко.
«Последние штрихи кропотливой полугодовой работы Коростышевских каменщиков и великих художников. Памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку начнут монтировать на Байковом кладбище в Киеве», - говорится в сообщении.
Известно, что памятник изготовили из известного Покостовского гранита, который добывают в Житомирской области. Автор памятника - Анатолий Гайдамака, а скульптор - Владимир Шолудько.
Официальное открытие - 19 ноября. Именно в этот день, в 1997 году, Леонид Каденюк совершил полет на шаттле Columbia.
Каденюк умер
в Киеве 31 января 2018 года во время утренней пробежки от сердечного приступа. Леонида Каденюка похоронили 2 февраля на Байковом кладбище в Киеве.